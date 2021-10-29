Зеленський емоційно закликав українців «включити» мозок і вакцинуватися

Володимир Зеленський: потрібно вакцинуватися, на сьогодні це не страшилки, а дійсно єдине рішення

За словами Зеленського, щодня в усьому світі коронавірус б'є антирекорди, і Україна не є винятком

Президент України Володимир Зеленський закликає українців «включити» мозок і вакцинуватися від коронавірусу, адже це єдина можливість уникнути масової захворюваності. Про це глава держави сказав на Конгресі регіональних і місцевих влад в Одесі.

За словами Зеленського, щодня в усьому світі коронавірус б'є антирекорди, і Україна не є винятком.

«Під час Другої світової війни наші військові в середньому втрачали близько 15 тис. осіб щодня. Сьогодні немає Другої світової війни, але ми втрачаємо вже 700 осіб щодня. Ми розуміємо всі, що вихід один – вакцинація. Я дуже прошу, щоб ми всі з вами виключили соцмережі і «включили» мозок. Потрібно вакцинуватися. На сьогодні це не страшилки, це дійсно єдине рішення. Хочу, щоб ми не боялися тих страшилок у ЗМІ, соцмережах, а боялися конкретно цього вірусу», – заявив Зеленський.

Він розповів, що на останньому засіданні РНБО було поставлене завдання збільшувати темпи вакцинації до 300 тисяч за добу, за його словами, наразі вже понад 290 тисяч осіб вакцинуються щодня.

Глава держави закликав керівників на місцях «засинати і прокидатися з цією темою», щоб збільшувалися темпи вакцинації.

Як відомо, ще на початку березня президент України Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусної хвороби.

До слова, МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

Нагадаємо, українські медики зробили понад 17 млн Covid-щеплень.

Зазначимо, за добу 28 жовтня в Україні зафіксовано майже 26,9 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, що є найвищим показником з початку пандемії. Також за ту ж добу померло 648 осіб.

Раніше епідеміологиня спрогнозувала, що у листопаді-грудні ситуація з коронавірусом в Україні в цілому і в Києві зокрема буде найважчою.

Також секретар РНБО зробив страшний прогноз, скільки помиратиме від Covid-19 у листопаді.

Ще в Україні намітилася дивна тенденція щодо вакцинування: пояснення РНБО.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.