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«Король контрабанди» проти Зеленського. Верховний суд ухвалив рішення у скандальній справі про паспорт

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Король контрабанди» проти Зеленського. Верховний суд ухвалив рішення у скандальній справі про паспорт
З квітня 2021 року Вадим Альперін перебуває під санкціями України до 2024 року 
фото з відкритих джерел

Тепер одеський бізнесмен Вадим Альперін може поскаржитися до Європейського суду

Велика Палата Верховного суду ухвалила безпрецедентне рішення: підтвердила законність президентського указу про припинення громадянства України підсанкційного одеського бізнесмена Вадима Альперіна. Постанова Великої палати Верховного суду у справі Альперіна є остаточною та оскарженню не підлягає. У коментарі «Главкому» захисниця Альперіна і колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська зазначає, що після остаточного рішення Великої палати Верховного суду у Альперіна з’явилася можливість звернутися до ЄСПЛ зі скаргою на порушення права на приватність.

Позбавлення українського громадянства, на думку Феміди, не порушує Конституції, адже власник паспорта іншої держави може надалі перебувати в Україні і не вважатися особою без громадянства (апатридом).

Однак Європейський суд розглядає подібні справи щодо питання громадянства, яке гарантується статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.  

«У своїх рішеннях Європейський суд наголосив, що позбавлення громадянства не має бути свавільним. Випадок пана Альперіна є унікальним, оскільки в основу підготовки президентського указу про позбавлення громадянства лягли висновки, які зроблено на підставі двох нечинних паспортних документів (маються на увазі два закордонні паспорти іншої держави, в одному з яких закінчився строк дії, а другий був втрачений – «Главком»). Плюс, рішення про позбавлення громадянства Альперіна ухвалювалося протягом трьох годин у Києві та Одесі. Також за цей час було зібрано комісію при президенті з питань громадянства і проголосовано рішення (у постанові Великої Палати Верховного суду сказано, що законодавство не регламентує тривалості підготовки документів. При цьому, як вважає суд, впровадження та застосування в органах державної влади електронного документообігу підвищує ефективність їхньої роботи – «Главком»)», – заявила Лутковська.  

Правозахисниця зауважила, що ніхто не пояснював, з чим була пов’язана швидкість підготовки цього рішення. І додала: її клієнт поки не вирішив, чи оскаржуватиме у ЄСПЛ рішення українських судів. 

Нагадаємо, раніше журналісти проєкту «Слідство.Інфо» презентували фільм-розслідування «Король контрабанди». Герой матеріалу – український бізнесмен Вадим Альперін, який, за словами розслідувачів, завдяки великим грошам і зв’язкам, змусив державу працювати на себе. Вперше про нього заговорили у 2008 році, коли сомалійські пірати захопили судно «Фаїна», яке належало підприємцю, з українськими моряками на борту. Після цих подій Альперін зник з інформаційного простору.

Наприкінці 2019 року українські правоохоронці здійснили масштабну спецоперацію та викрили митні схеми бізнесмена Вадима Альперіна. 

Крім Альперіна, нещодавно президент позбавив громадянства бізнесмена та голову Штабу тероборони Дніпра Геннадія Корбана.

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Теги: Одеса Геннадій Корбан послуги громадянство Вадим Альперін бізнесмен король

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