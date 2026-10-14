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Маск пояснив, хто контролює обмеження Starlink в Україні

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Маск пояснив, хто контролює обмеження Starlink в Україні
У ніч на 14 жовтня українські військові повідомили про перебої зі зв’язком Starlink
колаж: glavcom.ua

Підприємець заявив, що військова система Starshield належить уряду США

Ілон Маск пояснив, хто ухвалює рішення щодо використання військової супутникової системи Starshield, після повідомлень про перебої зі зв’язком під час роботи українських безпілотників. За словами американського підприємця, цю систему контролює уряд США, а обмеження визначають американські військові та президент. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Маска в соцмережі X.

Федоров повідомив про відновлення зв’язку

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров написав у соцмережі X, що зв’язок Starlink відновлюється на швидкості до 160 км/год. Водночас він наголосив, що повне скасування швидкісного обмеження Starshield залишається критично важливим для оборони України. Федоров подякував Маску та висловив сподівання на його подальшу підтримку.

Маск пояснив, хто контролює обмеження Starlink в Україні фото 1

У дописі Федоров не стверджує, що всі обмеження вже скасовано. Він повідомляє про відновлення зв’язку на швидкості до 160 км/год, водночас окремо наголошуючи на необхідності повністю зняти обмеження Starshield.

Що відповів Маск

У відповідь на обговорення ситуації Маск пояснив різницю між Starlink і Starshield. За його словами, Starshield належить уряду США та контролюється ним. Будь-які обмеження щодо швидкості або використання цієї системи визначають американські військові й зрештою президент США.

Маск пояснив, хто контролює обмеження Starlink в Україні фото 2

Маск також наголосив, що Starlink – комерційний сервіс супутникового інтернету, який належить SpaceX і контролюється компанією. Він заявив, що сервіс призначений для цивільного використання та оборонних завдань, а його застосування для наступальних військових операцій було б недоречним для комерційної компанії.

Starshield – окрема система військового призначення. Водночас допис Маска не містить прямого пояснення, хто ухвалив конкретне рішення про швидкісні обмеження, які вплинули на роботу українських безпілотників. Тому його заяву про контроль уряду США над Starshield не варто трактувати як підтвердження того, що саме він особисто запровадив обмеження Starlink.

Як обмеження вплинули на роботу безпілотників

У ніч на 14 жовтня українські військові повідомили про перебої зі супутниковим зв’язком під час руху безпілотників. Сергій Бескрестнов, відомий під позивним Флеш і призначений позаштатним радником президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони, повідомив про обмеження швидкості для військових терміналів на рівні 100 миль на годину – приблизно 161 км/год. За його словами, українські військові не отримали попередження про зміни.

У 7-му корпусі Десантно-штурмових військ повідомили, що зв’язок із безпілотниками міг зникати на 10–20 секунд навіть під час руху зі швидкістю 110–120 км/год. Перебої ускладнювали керування апаратами, а на Гуляйпільському напрямку частину місій довелося скасувати.

Про проблеми також писало агентство Reuters. За його даними, обмеження ускладнили виконання українських військових завдань із застосуванням безпілотників. Докладніше про наслідки перебоїв зі зв’язком на фронті повідомляв «Главком».

Starlink став важливим засобом зв’язку для українських військових після повномасштабного вторгнення Росії. Термінали дають змогу передавати дані й підтримувати комунікацію там, де звичайні мережі недоступні або працюють нестабільно. Через це зміни в роботі супутникового сервісу можуть безпосередньо впливати на виконання військових завдань.

Нагадаємо, раніше «Главком» розбирався, чи дозволяв Маск використовувати Starlink на території Росії. Питання доступу до супутникового зв’язку під час війни залишається чутливим через його значення для бойових операцій.

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Теги: військові Ілон Маск SpaceX Михайло Федоров Starlink соцмережі

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