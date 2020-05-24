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    Кримінал

    Геращенко повідомив подробиці загибелі нардепа Давиденка

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    У власному офісі в туалеті був знайдений труп народного депутата Валерія Давиденка&nbsp;з вогнепальним пораненням голови - Геращенко повідомив подробиці загибелі нардепа Давиденка
    У власному офісі в туалеті був знайдений труп народного депутата Валерія Давиденка з вогнепальним пораненням голови

    «На місці працює слідчо-оперативна група поліції» – Геращенко

    Труп народного депутата 8 і 9 скликань Валерія Давиденка з простреленою головою знайшли в туалеті в його офісі.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

    «Сьогодні в Києві у власному офісі в туалеті був знайдений труп народного депутата Валерія Давиденка з вогнепальним пораненням голови», – написав він.

    За даними Геращенка, на місці працює слідчо-оперативна група поліції.

    Проводиться комплекс невідкладних слідчих і оперативних заходів. Поліцією і прокуратурою перевірятися всі можливі версії трагедії.

    Як повідомляв «Главком», у Києві знайшли мертвим народного депутата Валерія Давиденка.

    Валерій Миколайович Давиденко народився 16 березня 1973 року. Нардеп VIII і IX скликань, самовисуванець від 208 округу в Чернігівській області. Входить в групу «Довіра». Член Комітету з питань економічного розвитку. Працював заступником міністра аграрної політики і продовольства України (2013-2014). У нього залишилися дружина і двоє дочок.
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