Геращенко повідомив подробиці загибелі нардепа Давиденка



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У власному офісі в туалеті був знайдений труп народного депутата Валерія Давиденка з вогнепальним пораненням голови

«На місці працює слідчо-оперативна група поліції» – Геращенко

Труп народного депутата 8 і 9 скликань Валерія Давиденка з простреленою головою знайшли в туалеті в його офісі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Сьогодні в Києві у власному офісі в туалеті був знайдений труп народного депутата Валерія Давиденка з вогнепальним пораненням голови», – написав він.

За даними Геращенка, на місці працює слідчо-оперативна група поліції.

Проводиться комплекс невідкладних слідчих і оперативних заходів. Поліцією і прокуратурою перевірятися всі можливі версії трагедії.

Як повідомляв «Главком», у Києві знайшли мертвим народного депутата Валерія Давиденка.

Валерій Миколайович Давиденко народився 16 березня 1973 року. Нардеп VIII і IX скликань, самовисуванець від 208 округу в Чернігівській області. Входить в групу «Довіра». Член Комітету з питань економічного розвитку. Працював заступником міністра аграрної політики і продовольства України (2013-2014). У нього залишилися дружина і двоє дочок.