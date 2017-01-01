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    У планах Ради година запитань до уряду і освітній законопроект

    Законопроект про зміни «Про вищу освіту» стоїть в порядку денному майже кожного пленарного тижня по п’ятницях
    Сьогодні, 22 грудня, у Верховній Раді відбудеться година запитань до уряду. Згідно з порядком денним засідання ВР, далі передбачається розгляд депутатами лише одного питання – урядового законопроекту «Про внесення змін до статті 44 Закону України «Про вищу освіту». [READ_MORE] Цим проектом закону пропонується
    • Вчора, 08:27
    • Розсилка

    Законопроект про зміни «Про вищу освіту» стоїть в порядку денному майже кожного пленарного тижня по п’ятницях

    Сьогодні, 22 грудня, у Верховній Раді відбудеться година запитань до уряду.

    Згідно з порядком денним засідання ВР, далі передбачається розгляд депутатами лише одного питання – урядового законопроекту «Про внесення змін до статті 44 Закону України «Про вищу освіту».

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    Цим проектом закону пропонується прирівняти дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей-сиріт і дозволити брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів без проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

    Законопроект «Про внесення змін до статті 44 Закону України «Про вищу освіту» був зареєстрований в серпні 2016 року і стоїть в порядку денному майже кожного пленарного тижня по п’ятницях. Зазвичай цього дня парламент не приймає результативних рішень через низьку явку депутатів.

    Джерело: Укрінформ

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