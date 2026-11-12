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Генератори, мости й автобуси: ЄС посилить підтримку України

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Генератори, мости й автобуси: ЄС посилить підтримку України
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Єврокомісія спрямувала на енергетичну безпеку України понад 4 млрд євро
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Європейські партнери також забезпечать українські громади транспортом та обладнанням для роботи в надзвичайних ситуаціях

Європейський союз мобілізує 500 генераторів зі стратегічних резервів rescEU для України, допоможе облаштувати центри екстреної підтримки та забезпечить необхідним обладнанням. Крім того, європейські партнери сприятимуть доставленню чотирьох наплавних мостів із Норвегії та 200 автобусів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на спільну заяву президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Дубліні 12 листопада.

У заяві наголошується, що допомога має підтримати українців під час чергової зими в умовах російської війни. Європейські лідери запевнили, що ЄС продовжить фінансову та військову підтримку України, а його команди працюють разом з українською владою, щоб обладнання дісталося тим, хто його потребує.

«Ми пообіцяли допомогти зберегти електропостачання та підтримати українців протягом зими. І ми виконуємо цю обіцянку», – йдеться у спільній заяві.

Генератори мобілізують із резервів rescEU – європейського механізму цивільного захисту, який формує стратегічні запаси обладнання для реагування на надзвичайні ситуації. Енергетичний резерв механізму містить генератори різної потужності: від невеликих установок для окремих домогосподарств до обладнання, здатного забезпечувати роботу лікарень, громадських будівель і систем централізованого опалення. Резерв повністю фінансується Європейським союзом.

Яку енергетичну допомогу ЄС уже надав Україні

Зимова підтримка є частиною ширшої допомоги українській енергетиці. 24 лютого 2026 року Єврокомісія оголосила пакет на 922 млн євро для проходження опалювального сезону 2026–2027 років. Кошти призначені для підтримки генерації електроенергії, стійкості мереж, енергоефективності та теплопостачання. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Єврокомісія спрямувала на енергетичну безпеку України понад 4 млрд євро.

Окремо Євросоюз уже передавав Україні генератори зі стратегічних запасів. У січні 2026 року Єврокомісія оголосила про направлення 447 аварійних генераторів вартістю 3,7 млн євро для відновлення електропостачання лікарень, укриттів та інших критично важливих об'єктів. Цю партію не слід плутати з нинішньою мобілізацією 500 генераторів.

Потреба в додатковому обладнанні залишається значною. У звіті від 4 листопада Міжнародне енергетичне агентство попередило, що Україна може зіткнутися з дефіцитом електроенергії взимку. На ситуацію впливатимуть інтенсивність російських атак, погодні умови та можливості передавати електроенергію між регіонами. За оцінкою агентства, обмеження внутрішніх мереж роблять східні області особливо вразливими.

Нагадаємо, у вересні «Главком» писав, що Євросоюз готує масштабне посилення підтримки української енергетики та протиповітряної оборони напередодні зими. Тоді йшлося, зокрема, про план «Repair, Rebuild, Restart» із фінансуванням енергетичного сектору на 2026–2027 роки.

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Теги: генератор Європейський Союз Урсула фон дер Ляєн гуманітарна допомога

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