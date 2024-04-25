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Сольський прокоментував свою заяву на звільнення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сольський прокоментував свою заяву на звільнення
За словами міністра, Верховна Рада має прийняти остаточне рішення щодо його звільнення
фото з відкритих джерел

Сьогодні міністр агрополітики Сольський подав у відставку

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський написав сьогодні заяву на звільнення. За його словами, таке рішення є «правильним кроком». Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

«Так, я написав заяву про відставку з поста міністра. В такій ситуації вважаю це правильним кроком. Вирішить Верховна Рада прийняти мою відставку, буду вдячний за таке рішення, вирішить, що я маю працювати далі – продовжу працювати», – зазначив він.

Міністр Сольський прокоментував свою заяву на звільнення
Міністр Сольський прокоментував свою заяву на звільнення
скріншот

Нагадаємо, сьогодні міністр агрополітики Сольський подав у відставку.

Раніше повідомлялося, що низка народних депутатів ініціювала звільнення Сольського з посади міністра.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу міністру аграрної політики та продовольства України Миколи Сольському, якого підозрюють у заволодінні державною землею.

Згодом стало відомо, що засідання Вищого антикорупційного суду України у справі обрання запобіжного заходу міністру аграрної політики Миколі Сольському перенесено. Причиною цьому стало те, що міністр повинен взяти участь у роботі Верховної Ради.

23 квітня, Національне антикорупційне бюро України заявило, що ексголову аграрного комітету Верховної Ради – чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн і спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Як зазначається, до складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок.

Унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн. Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ і прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт.

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Теги: Микола Сольський Мінагрополітики звільнення Верховна Рада

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