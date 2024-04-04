Удар по Харкову та Запорізька АЕС на межі чергового блекаута. Головне за 4 квітня

Російські загарбники випустили щонайменше 15 ворожих безпілотників по території Харківщини

Удар по Харкову, Запорізька АЕС на межі чергового блекаута, генсек НАТО назвав потенційні сценарії війни в Україні. «Главком» склав добірку новин 4 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Комітет Ради схвалив законопроєкт щодо контролю за гральним бізнесом

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на сьогоднішньому засіданні схвалив законопроєкт N9256-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей».

Законопроєкт передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом.

Генсек НАТО назвав потенційні сценарії війни в Україні

Союзники по НАТО можуть надати Україні більше допомоги для деокупації територій. В іншому випадку ситуація в країні може стати ще більш небезпечною.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, є два сценарії розвитку подій. Союзники по НАТО можуть надати свою допомогу Україні і збройні сили зможуть повернути собі більше території. З іншого боку – цього може не статися і Україна втратить ще більше території, і ситуація в Україні може стати ще більш небезпечною

Конгресвумен українського походження відмовилася підтримати фінансування України

Українка за етнічним походженням, конгресвумен від Республіканської партії США Вікторія Спартц заявила про те, що не голосуватиме за сенатський пакет допомоги для України. Запропонований Сенатом пакет передбачає фінансову допомогу у розмірі $60 млрд.

Журналісти підкреслюють, що Спартц у Сенаті США є єдиною уродженкою України й при цьому, вона скептично ставиться до збільшення допомоги власній батьківщині.

Запорізька АЕС на межі чергового блекаута

На Запорізькій АЕС відключилася лінія, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми. Сьогодні, 04 квітня 2024 року, о 10:06 внаслідок російських обстрілів, відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ «Запорізька ТЕС-Феросплавна», через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми задля забезпечення власних потреб

Удар по Харкову

У ніч на 4 квітня російські загарбники випустили щонайменше 15 ворожих безпілотників по території Харківщини, частину із них збили сили ППО. Унаслідок атаки загинуло чотири людини.

За словами президента Володимира Зеленського, росіяни вдарили по житловому будинку трьома «шахедами». російську атаку Зеленський назвав «підлим і цинічним нападом», який вбив трьох рятувальників, що загинули від повторного удару, прибувши на місце влучань.