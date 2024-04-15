Демобілізація військових: нардепи хочуть внести зміни до закону «Про військовий обов’язок»

Верховна Рада України одержала відповідний проєкт Закону

Сьогодні, 15 квітня, народні депутати внесли проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо проведення демобілізації. Про це стало відомо з офіційного вебпорталу Верховної Ради.

Законопроєкт зареєструвала Яцик Юлія Григорівна, яка нещодавно покинула партію президента «Слуга народу» та Скороход Анна Костянтинівна, членкиня депутатської групи «За майбутнє».

Повний текст документа наразі відсутній на сайті.

Нагадаємо, через оперативну ситуацію на фронті Генеральний штаб ЗСУ хоче, аби демобілізаційні норми із законопроєкту про мобілізацію були розглянуті в окремому законопроєкті. Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

До слова, звільнені з полону військові отримали право на демобілізацію. Демобілізація колишніх полонених відбуватиметься виключно за їхнім бажанням.

Раніше на засіданні Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. Рішення підтримали 283 народні обранці.

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців.

Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

Скасовується відстрочка від служби для аспірантів, які вчаться на контракті, і для тих громадян, що здобувають наступну освіту, яка не є вищою за попередню.

Замість строкової служби закон вводить «базову військову підготовку» для громадян. Її можна пройти під час навчання у ВНЗ або в тренувальних центрах ЗСУ. Така підготовка почнеться з 1 вересня 2025 року.