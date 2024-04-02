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Рада запропонувала бізнесу нову концепцію бронювання співробітників

Наталія Порощук
glavcom.ua
Рада запропонувала бізнесу нову концепцію бронювання співробітників
Наразі близько 2,7 млн чоловіків у віці 25-60 років офіційно працевлаштовані, а 600 тисяч – активні ФОПи
фото з відкритих джерел

Наразі від мобілізації заброньовано близько 540 тисяч осіб

У Верховній Раді запропонували нову концепцію бронювання працівників, за якою бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов’язаних співробітників. Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) за підсумками зустрічі з автором моделі економічного бронювання, головою економічного комітету ВР Дмитром Наталухою.

«Розробка концепції моделі економічного бронювання відбувається паралельно з роботою над основним законопроєктом про мобілізацію. Задача Комітету – дослідити фінансовий і економічний вплив мобілізації та створити можливість економічного бронювання співробітників на додачу до механізмів, що пропонуються Постановами Уряду №76 та №45», – йдеться у повідомленні.

За підсумками зустрічі стало відомо, що наразі від мобілізації заброньовано близько 540 тисяч осіб, найбільше – в енергетиці, агропромисловому секторі, промисловості, виробництві та транспорті. Водночас найбільше мобілізаційне навантаження несе саме білий бізнес, який працевлаштовує людей офіційно. Наразі близько 2,7 млн чоловіків у віці 25-60 років офіційно працевлаштовані, а 600 тисяч – активні ФОПи. Водночас близько 1 млн чоловіків, ймовірно, знаходяться у тіньовому секторі, оскільки інформація про їхнє працевлаштування у держави відсутня.

«Щоб перенести мобілізаційне навантаження на тіньову частку економіки, у Комітеті пропонують модель економічного бронювання співробітників, яка б дала додаткову можливість забронювати потрібних працівників білому бізнесу. Згідно з цією моделлю, бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов’язаних співробітників. Умова бронювання: відсутність податкових боргів та сплата військового збору на кожного працівника по формулі: 1,5% від зарплати + фіксована ставка у розмірі 20 тисяч грн/місяць. Стратегічні підприємства залишаються під дією Постанови №76», – йдеться у повідомленні.

Як відбуватиметься бронювання?

  • Крок 1. Сплата збору. Підприємство вносить відомості про працівників на електронному порталі, надає квитанцію про сплату збору, у випадку ФОП – довідку про рух коштів.
  • Крок 2. Верифікація. Податкові органи в онлайн режимі підтверджують відсутність заборгованості, відбувається онлайн-перевірка особи заброньованого. Людина отримує жовтий QR код, що підтверджує процедуру бронювання. Протягом 60 днів необхідно оновити власні дані в ЦНАП для валідації бронювання.
  • Крок 3. Оновлення даних. Заброньована особа відвідує ЦНАП, де оновлює дані та валідує бронювання. Кожен заброньований отримує зелений QR код, що підтверджуватиме його бронювання.

«Модель поширюється на всіх найманих працівників та ФОП, втім не поширюватиметься на дефіцитні ВОС. За цією моделлю, компанія може самостійно обрати, яких працівників забронювати. Водночас економічна бронь не дає дозвіл на виїзд. Для ФОП діє додаткова вимога – подання довідки про наявність обороту на суму, не менше вартості 3 місяців бронювання для підтвердження реальної активності», – уточнили в ЄБА.

Нагадаємо, що закон про е-кабінет військовозобов'язаного, який сьогодні, 2 квітня, підписав президент України Володимир Зеленський, дозволить спростити бюрократичні питання.

За словами чиновниці, даний закон дозволить впровадити три основні зміни, які дозволять спростити та удосконалити взаємодію між державою та військовозобов'язаними.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав закон про створення електронного реєстру військовозобов’язаних. Про це йдеться в картці законопроєкту №10062 на сайті Верховної Ради. Парламент ухвалив даний законопроєкт у січні 2024 року. Він передбачає внесення змін до законів про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів та про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років.

Також Зеленський підписав закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Зокрема, закон скасовує статус обмежено придатних для військових служби. Зокрема, усі чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом дев'ятьох місяців пройти повторний медичний огляд.

Читайте також: Бронювання від мобілізації за рівнем зарплати. А що далі?
Теги: бізнес українці Україна бронювання від мобілізації мобілізація Верховна Рада

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