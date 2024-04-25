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Верховна Рада узаконила роботу домашніх працівників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Верховна Рада узаконила роботу домашніх працівників
Документ вводить у законодавство поняття «домашня праця» й забезпечує працівникам соціальний захист
фото з відкритих джерел

За законопроєкт в другому читанні проголосував 231 народний обранець

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №5695, який передбачає врегулювання роботи домашніх працівників. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За законопроєкт в другому читанні проголосував 231 народний обранець. Документ вводить у законодавство поняття «домашня праця» й забезпечує працівникам соціальний захист.

Зокрема, за положеннями закону:

  • Домашній працівник – фізична особа, яка займається домашньою працею в рамках трудових відносин з роботодавцем.
  • Домашня праця – це робота, яка виконується на умовах трудового договору (контракту) з метою обслуговування домогосподарства.

Не вважається домашньою працею робота для домогосподарства, яка здійснюється людиною нерегулярно та не більше 40 годин на місяць.

З домашніми працівниками укладається трудовий договір, який є основним документом, що засвідчує виникнення, зміну та припинення трудових відносин та визначає права та обов’язки сторін, а також є підставою для допуску домашнього працівника до роботи після здійснення роботодавцем повідомлення центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, про прийняття домашнього працівника на роботу в порядку, встановленому урядом.

Трудовий договір укладається в письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної зі сторін. Не допускається прийняття на роботу домашніми працівниками осіб, молодше 16 років.

Також у трудовому договорі (контракті) з домашнім працівником може бути передбачено можливість платного чи безоплатного надання роботодавцем житла домашньому працівнику в користування. Натомість, у разі звільнення, роботодавець повинен повідомити домашнього працівника у термін не менше ніж за 14 днів, якщо інше не передбачено трудовим договором.

Як повідомлялося, більша частина роботодавців відчувають дефіцит кадрів в Україні. Цей показник значно підвищився порівняно з попереднім періодом, а саме 55% восени 2023 року. 

Нагадаємо, через мобілізацію та виїзд за кордон Україна втратила, за деякими даними, близько третини працездатних осіб. До прикладу, за рік у країні поменшало на пів сотні самих лише логопедів.

Як повідомлялося, наразі близько 30% українських ветеранів мають статус безробітних, зокрема, через психологічний дискомфорт від повернення у цивільне середовище.

До слова, п'ятиденний робочий тиждень із фіксованим графіком останнім часом стає непопулярним, все більше молоді змінюють його під впливом різних причин. Але наука підказує, що це найкращий варіант з погляду нашого здоров'я. Принаймні такий висновок можна зробити з опублікованої в журналі PLOS One статті професора Срібної школи соціальної роботи Нью-Йоркського університету (NYU Silver) Вень-Юі Хана.

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Теги: Верховна Рада закон робота законопроєкт

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