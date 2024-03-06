Передача заморожених активів РФ. Британія готова зробити Україні пропозицію

Згідно з британським планом, конфісковані активи вважатимуться повернутими Росії після виплати нею репарацій

Британія може використати заморожені російські активи як гарантію репарацій

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон готовий «позичити» Україні всі заморожені активи Центрального банку РФ з огляду на те, що Росія все одно буде змушена виплатити репарації після війни. Про це пише Guardian.

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За словами Кемерона, є можливість застосувати «щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій», використавши заморожені російські активи як гарантію репарацій.

«Ми прагнемо домогтися максимальної єдності країн G7 та Європейського Союзу в цьому питанні, але якщо ми не зможемо цього досягти, я думаю, нам доведеться рухатися вперед із союзниками, які хочуть вжити таких заходів», – сказав він.

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Це вперше, коли голова британського МЗС відкрито озвучив таку пропозицію.

Як вважає Guardian, сильний бік цього плану полягає в тому, що конфісковані активи вважатимуться повернутими Росії після виплати нею репарацій. Натомість його слабкість полягає у припущенні, що Україна здобуде переконливу воєнну перемогу, а переможена Росія погодиться на виплату репарацій, зазначає видання.

Також Guardian припускає, що цей план підтримують у США, але не в ЄС, оскільки ця пропозиція є більш радикальною, ніж плани ЄС надати Україні лише прибутки від заморожених активів російського Центробанку, якими володіє Захід. Наразі річний надприбуток оцінюється в $4 млрд.

Кошти особливо стануть у пригоді, якщо Конгрес США продовжуватиме блокувати надання допомоги Україні, позаяк Київ потребує грошей для закупівлі озброєння та фінансування дефіциту бюджету.

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А втім, G7 уже понад рік обговорює, чи можна конфіскувати активи російського Центрального банку, заморожені після повномасштабного вторгнення РФ до України, побоюючись підриву довіри до міжнародної фінансової системи.

Водночас російський диктатор Володимир Путін у відповідь уже арештував активи деяких американських компаній, які працюють у РФ.

Нагадаємо, група міжнародних експертів у галузі права надіслала офіційним представникам країн G7 листа, в якому повідомила, що конфіскація заморожених російських активів, зокрема, коштів російського Центробанку, не суперечить міжнародному праву.

Майже $300 млрд були заморожені після санкцій, запроваджених через агресію Росії в Україні. За даними Світового банку, орієнтовна вартість післявоєнного відновлення та реконструкції України зросла до $486 млрд.

Експерти зазначають, що з огляду на порушення Росією правового порядку, міжнародне право дозволяє вжити «законних контрзаходів», щоб переконати країну-порушницю «припинити свою протиправну поведінку».

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Раніше йшлось про те, що західні країни мають бути сміливішими у питанні конфіскації заморожених російських активів, вважає прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Таку думку він висловив у колонці для The Times, яка написана у зв'язку з другою річницею початку повномасштабного вторгення Росії в Україну. Сунак говорив про плани Євросоюзу направити Україні прибуток від активів Центрального Банку Росії, заморожених у європейських депозитаріях.

До слова, у середині лютого влада ЄС затвердила постанову, згідно з якою прибуток від російських активів повинен фіксуватися і зберігатися окремо, самим депозитаріям заборонили розпоряджатися отриманим чистим прибутком.

Як повідомлялося, питання про використання в інтересах України доходів від заморожених російських активів може бути вирішене найближчими тижнями.