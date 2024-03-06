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Передача заморожених активів РФ. Британія готова зробити Україні пропозицію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Передача заморожених активів РФ. Британія готова зробити Україні пропозицію
Згідно з британським планом, конфісковані активи вважатимуться повернутими Росії після виплати нею репарацій
фото з відкритих джерел

Британія може використати заморожені російські активи як гарантію репарацій

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон готовий «позичити» Україні всі заморожені активи Центрального банку РФ з огляду на те, що Росія все одно буде змушена виплатити репарації після війни. Про це пише Guardian.

За словами Кемерона, є можливість застосувати «щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій», використавши заморожені російські активи як гарантію репарацій.

«Ми прагнемо домогтися максимальної єдності країн G7 та Європейського Союзу в цьому питанні, але якщо ми не зможемо цього досягти, я думаю, нам доведеться рухатися вперед із союзниками, які хочуть вжити таких заходів», – сказав він.

Це вперше, коли голова британського МЗС відкрито озвучив таку пропозицію. 

Як вважає Guardian, сильний бік цього плану полягає в тому, що конфісковані активи вважатимуться повернутими Росії після виплати нею репарацій. Натомість його слабкість полягає у припущенні, що Україна здобуде переконливу воєнну перемогу, а переможена Росія погодиться на виплату репарацій, зазначає видання.

Також Guardian припускає, що цей план підтримують у США, але не в ЄС, оскільки ця пропозиція є більш радикальною, ніж плани ЄС надати Україні лише прибутки від заморожених активів російського Центробанку, якими володіє Захід. Наразі річний надприбуток оцінюється в $4 млрд.

Кошти особливо стануть у пригоді, якщо Конгрес США продовжуватиме блокувати надання допомоги Україні, позаяк Київ потребує грошей для закупівлі озброєння та фінансування дефіциту бюджету.

А втім, G7 уже понад рік обговорює, чи можна конфіскувати активи російського Центрального банку, заморожені після повномасштабного вторгнення РФ до України, побоюючись підриву довіри до міжнародної фінансової системи.

Водночас російський диктатор Володимир Путін у відповідь уже арештував активи деяких американських компаній, які працюють у РФ.

Нагадаємо, група міжнародних експертів у галузі права надіслала офіційним представникам країн G7 листа, в якому повідомила, що конфіскація заморожених російських активів, зокрема, коштів російського Центробанку, не суперечить міжнародному праву

Майже $300 млрд були заморожені після санкцій, запроваджених через агресію Росії в Україні. За даними Світового банку, орієнтовна вартість післявоєнного відновлення та реконструкції України зросла до $486 млрд.

Експерти зазначають, що з огляду на порушення Росією правового порядку, міжнародне право дозволяє вжити «законних контрзаходів», щоб переконати країну-порушницю «припинити свою протиправну поведінку».

Раніше йшлось про те, що західні країни мають бути сміливішими у питанні конфіскації заморожених російських активів, вважає прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Таку думку він висловив у колонці для The Times, яка написана у зв'язку з другою річницею початку повномасштабного вторгення Росії в Україну. Сунак говорив про плани Євросоюзу направити Україні прибуток від активів Центрального Банку Росії, заморожених у європейських депозитаріях.

До слова, у середині лютого влада ЄС затвердила постанову, згідно з якою прибуток від російських активів повинен фіксуватися і зберігатися окремо, самим депозитаріям заборонили розпоряджатися отриманим чистим прибутком.

Як повідомлялося, питання про використання в інтересах України доходів від заморожених російських активів може бути вирішене найближчими тижнями.

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Теги: росія Велика Британія гроші майно МЗС

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