Україна може отримати репарації ще до поразки РФ – Малюська

«Це буде доволі унікальний випадок для історії війн – отримати компенсацію під час війни», – Малюська

Україна може створити історичний прецедент та отримати репарації на відновлення від РФ ще до поразки країни-агресорки. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська під час дискусії «Заморожені активи: холодний фронт російської війни проти України» у Брюсселі, пише «Укрінформ».

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«Росія ще не програла, – і це правда. Але це не означає, що ми не можемо отримати компенсацію за завдану шкоду та репарації. Це буде доволі унікальний випадок для історії війн – отримати компенсацію під час війни, без того, щоб країна, яка сплачує компенсацію, програла цю війну. Технічно, не існує жодних бар’єрів, щоб отримати таку компенсацію», – наголосив він.

Малюська зауважив, що з міжнародної точки зору така виплата компенсацій Україні від РФ за завдану шкоду могла б бути найкращим сценарієм. Це не лише обмежить ресурси країни-агресорки та її спроможність вести війну, а також слугуватиме елементом стримування для інших тоталітарних режимів.

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За словами міністра, диктатори в усьому світі будуть розуміти – якщо вони розпочнуть агресивну війну, це потягне за собою наслідки, і одним з таких наслідків може бути блокування та навіть вилучення суверенних активів. Він додав, що це був би «добрий розвиток» для глобальної економіки та для глобальної безпеки.

«У тому, що стосується створення трибуналу або іншого міжнародного механізму, – ми не бачимо, що це є необхідним. У багатьох країнах буде достатнім застосувати національне законодавство. Ми припускаємо що буде укладена якась міжнародна угода, але, головним чином, для механізму розподілу таких активів. Ми маємо створити фонд компенсації, – це та історія, що вже розпочалася із формування реєстру завданої шкоди», – зазначив Малюська.

Думку українського урядовця поділив німецький адвокат-міжнародник доктор Патрік Хайнеманн, який наголосив, що після війни країни зазвичай сідають за стіл переговорів. «Мирний договір, як правило, містить питання щодо репарацій. Але це не означає, що Росія не зобов’язана сплачувати Україні жодних репарацій ще до укладення такої мирної угоди», – заявив він.

Хайнеманн додав, що за міжнародним правом відповідальність держави Росія «є чинною вже зараз, вже у ці дні вона зобов’язана платити репарації».

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До слова, Євросоюз підготував законодавство, за яким може вже в липні почати перераховувати Україні прибуток від заморожених у європейських країнах активів Росії, проте в самому ЄС досі немає єдності щодо того, як їх використовувати.