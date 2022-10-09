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Партизани під Мелітополем знищили окупантів, які стягували техніку з Криму

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Партизани під Мелітополем знищили окупантів, які стягували техніку з Криму
Операція «ліквідація» була спрямована на знищення живої сили
фото з відкритих джерел

Нашими партизанами була уражена ворожа вантажна техніка

Українці продовжують чинити спротив російським загарбникам на окупованих територіях. Так, партизани ліквідували рашистів, які стягували техніку у напрямку Бердянська через Мелітопольський район. Про це повідомило видання «Риа-Мелитополь».

Знищення ворога сталося у селі Костянтинівка Мелітопольського району 8 жовтня приблизно о 19:39.

«Операція «ліквідація» була спрямована на знищення живої сили, яка перевозила військову техніку з Криму до Бердянська через Мелітопольський район. О 19:39 об'їзною з Криму на Бердянськ, нашими партизанами була уражена ворожа вантажна техніка. Частина рашистів відкрили вогонь. На місце прибули карети швидкої допомоги та купа військових. Окупанти перекрили дорогу», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що самі окупанти приховують у соцмережах цю «пригоду».

«Однак партизани попереджають: результат у рашистів залишається один – кожен російський окупант гнитиме в українській землі», – наголошує видання.

Нагадаємо, у Мелітополі в ніч проти 8 жовтня було чути звук потужного вибуху. Також відомо, що у місті підірвали авто колаборантки.

На початку жовтня повідомлялося, що окупанти перекидають нові ракетні комплекси С-300 у бік Мелітополя.

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Теги: Запоріжжя окупанти Мелітополь

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