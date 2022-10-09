Партизани під Мелітополем знищили окупантів, які стягували техніку з Криму

Операція «ліквідація» була спрямована на знищення живої сили

Нашими партизанами була уражена ворожа вантажна техніка

Українці продовжують чинити спротив російським загарбникам на окупованих територіях. Так, партизани ліквідували рашистів, які стягували техніку у напрямку Бердянська через Мелітопольський район. Про це повідомило видання «Риа-Мелитополь».

Знищення ворога сталося у селі Костянтинівка Мелітопольського району 8 жовтня приблизно о 19:39.

«Операція «ліквідація» була спрямована на знищення живої сили, яка перевозила військову техніку з Криму до Бердянська через Мелітопольський район. О 19:39 об'їзною з Криму на Бердянськ, нашими партизанами була уражена ворожа вантажна техніка. Частина рашистів відкрили вогонь. На місце прибули карети швидкої допомоги та купа військових. Окупанти перекрили дорогу», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що самі окупанти приховують у соцмережах цю «пригоду».

«Однак партизани попереджають: результат у рашистів залишається один – кожен російський окупант гнитиме в українській землі», – наголошує видання.

Нагадаємо, у Мелітополі в ніч проти 8 жовтня було чути звук потужного вибуху. Також відомо, що у місті підірвали авто колаборантки.

На початку жовтня повідомлялося, що окупанти перекидають нові ракетні комплекси С-300 у бік Мелітополя.