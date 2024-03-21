Спеціалізована антикорупційна прокуратура стає незалежним органом: деталі

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі зазначають, що початок функціонування незалежної антикорупційної прокуратури не вплине на розслідування справ, які перебувають у її провадженні

Початок роботи незалежної Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – 21 березня 2024 року

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) виходить зі структури Офісу генпрокурора і стає незалежним органом. Про це повідомила пресслужба відомства.

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Згідно з процедурою, САП, яка була самостійним структурним підрозділом Офісу генпрокурора, ліквідує генпрокурор за поданням керівника САП у 3-денний строк з дня отримання такого подання. Відтак Спеціалізована антикорупційна прокуратура стає окремою юридичною особою публічного права.

Початок роботи незалежної Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – 21 березня 2024 року.

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Прокурорів та інших працівників антикорупційної прокуратури переводять за їхньою згодою на відповідні посади прокурорів і працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за рішенням керівника.

«Незалежність САП це в першу чергу нові можливості на шляху боротьби з корупцією та перспективи для подолання цього прояву у суспільстві», – йдеться в повідомленні.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі зазначають, що початок функціонування незалежної антикорупційної прокуратури не вплине на розслідування справ, які перебувають у її провадженні, чи підтримання державного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях, які вже слухаються у судових інстанціях.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили повідомлення про викриту схему зловживань на понад 200 млн грн під час укладення та виконання договору між АТ «Укргазвидобування» та приватною іноземною компанією.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки спільно з НАБУ та САП викрила масштабну схему розкрадання майна державної компанії «Українське Дунайське пароплавство». Як стало відомо, зловмисники привласнили 32 баржі торговельного флоту підприємства на загальну суму понад 80 млн грн. За даними слідства, схему організували двоє колишніх депутатів Одеської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ та ексочільник судноплавної компанії.