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Вбивство українки в Голівуді. Суд визнав винною зброярку фільму

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Вбивство українки в Голівуді. Суд визнав винною зброярку фільму
Суддя наказала негайно взяти Ханну Гутьєррес під варту
фото: Reuters

Фахівчині зі зброї фільму «Іржа» загрожує до 18 місяців ув'язнення

Суд присяжних штату Нью-Мексико у США визнав Ханну Гутьєррес, яка відповідала за зброю під час зйомок фільму «Rust» («Іржа»), винною в ненавмисному вбивстві операторки українського походження Галини Хатчінс. Про це пише Reuters.

Зазначається, що розгляд справи про першу за майже 30 років смертельну стрілянину на знімальному майданчику в Голлівуді завершено. Десять днів свідчень були зосереджені на тому, чи наражала зброярка фільму на небезпеку інших членів знімальної групи та акторів на знімальному майданчику. 

Ханну Гутьєррес, яка відповідала за зброю під час зйомок, визнано винною в ненавмисному вбивстві Галини Хатчінс
Ханну Гутьєррес, яка відповідала за зброю під час зйомок, визнано винною в ненавмисному вбивстві Галини Хатчінс
фото: Reuters

Суддя Мері Марлоу Зоммер наказала негайно взяти Гутьєррес під варту. Їй загрожує до 18 місяців ув'язнення. Разом із тим, присяжні виправдали Гутьєррес за другим звинуваченням у фальсифікації доказів.

Як стало відомо, 21 жовтня 2021 року Ханна Гутьєррес помилково зарядила бойовий патрон у револьвер Colt.45, який актор Алек Болдуін використовував на знімальному майданчику.

Болдуін підняв пістолет, направив його на камеру і вистрілив однією бойовою кулею, яка вбила українку – операторку Галину Хатчінс і поранила режисера Джоела Соузу. Болдуін заперечує, що натискав на курок. Судовий процес над Болдуіном за ненавмисне вбивство призначено на 10 липня.

«У цій справі йдеться про постійні, нескінченні порушення техніки безпеки, які призвели до загибелі людини і ледь не вбили іншу», – сказала спеціальна прокурорка штату Нью-Мексико Карі Морріссі у своєму заключному слові.

Адвокат Гутьєррес заявив, що виробнича компанія фільму намагалася скоротити витрати, найнявши Гутьєррес на неповний робочий день як зброярку та асистентку реквізиту у вестерні.

Під час судового розгляду експерт з безпеки поводження зі зброєю на знімальному майданчику Брайан Карпентер засвідчив, що було потрібно більше таких фахівців. 

Адвокат фахівчині зі зброї неодноразово звинувачував постачальника реквізиту, якому не було пред'явлено звинувачень, у постачанні бойових патронів. За його словами, Гутьєррес не знала про те, що на знімальному майданчику були бойові патрони, а отже не продемонструвала навмисного нехтування безпекою інших, що є вимогою для засудження її за ненавмисне вбивство.

Галина Хатчинс – українська операторка-постановниця та журналістка-розслідувачка. Вона закінчила Інститут журналістики Київського національного університету, а потім працювала на зйомках документальних фільмів у Великій Британії. У 2015 році вона здобула кінематографічну освіту в США і зробила успішну кар'єру оператора. У 2019 році Журнал American Cinematographer назвав її однією із молодих зірок американської кінематографії.

Зазначимо, що торік з актора Болдуіна було знято звинувачення в ненавмисному вбивстві. Однак у січні акторові було знову висунуто звинувачення.

Як повідомлялося, асистент режисера фільму «Іржа» (Rust) Девід Холс став першим засудженим у справі про ненавмисне вбивство кінооператора Галини Хатчінс під час зйомок.

Теги: США пістолет актор прокурор вбивство

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