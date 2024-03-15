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Правоохоронці запобігли незаконному продажу унікальної пам’ятки часів Київської Русі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Правоохоронці запобігли незаконному продажу унікальної пам’ятки часів Київської Русі
Добре збережена кам’яна плита із зображенням «Святого воїна», ймовірно, Святого Дмитра, могла бути окрасою одного із храмів Галицько-Волинського князівства
фото: Офіс Генерального прокурора

Невстановлені особи намагалися продати цінний артефакт на інтернет-аукціоні

На Волині попереджено незаконний продаж унікальної історичної пам’ятки часів Київської Русі. Про це повідомляє прессцентр Офісу Генерального прокурора.

Зазначається, що історичну пам’ятку невстановлені особи намагалися незаконно продати на інтернет-аукціоні.

«Завдяки злагодженій роботі правоохоронних органів у ході слідства вдалося віднайти унікальну пам'ятку – вирізьблену кам’яну плиту Х-ХІІІ ст. із зображенням «Святого воїна» періоду Київської Русі», – йдеться в повідомленні.

За словами генерального директора Національного музею історії України, доктора історичних наук Федора Андрощука, пам’яток такого рівня не знаходили в Україні впродовж останнього століття.

Добре збережена кам’яна плита із зображенням «Святого воїна», ймовірно, Святого Дмитра, могла бути окрасою одного із храмів Галицько-Волинського князівства.

Унікальну знахідку передадуть до Національного музею історії України на зберігання та проведення дослідження. У подальшому її залишать у музеї.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора оголосив підозру генералам РФ, які наказували бомбити будинки на Київщині.

1 та 2 березня 2022 року пілоти фронтових штурмовиків-бомбардувальників типу СУ нанесли бомбардувальні удари важкими 500-кілограмовими фугасними бомбами по багатоповерховим житловим будинкам, в яких були місцеві жителі, з метою завдати максимальних руйнувань.

Також прокуратура передала до АРМА $1 млн арештованих коштів ексголови ВЛК Чернігівщини.

За інформацією від Офісу Генерального прокурора, посадовець отримував неправомірну вигоду від військовозобов’язаних за визнання їх непридатними до військової служби під час мобілізації. У такий спосіб сприяв мешканцям Чернігова в ухиленні від призову.

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Теги: прокуратура музеї прокурор інтернет

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