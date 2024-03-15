Правоохоронці запобігли незаконному продажу унікальної пам’ятки часів Київської Русі

Добре збережена кам’яна плита із зображенням «Святого воїна», ймовірно, Святого Дмитра, могла бути окрасою одного із храмів Галицько-Волинського князівства

Невстановлені особи намагалися продати цінний артефакт на інтернет-аукціоні

На Волині попереджено незаконний продаж унікальної історичної пам’ятки часів Київської Русі. Про це повідомляє прессцентр Офісу Генерального прокурора.

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Зазначається, що історичну пам’ятку невстановлені особи намагалися незаконно продати на інтернет-аукціоні.

«Завдяки злагодженій роботі правоохоронних органів у ході слідства вдалося віднайти унікальну пам'ятку – вирізьблену кам’яну плиту Х-ХІІІ ст. із зображенням «Святого воїна» періоду Київської Русі», – йдеться в повідомленні.

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За словами генерального директора Національного музею історії України, доктора історичних наук Федора Андрощука, пам’яток такого рівня не знаходили в Україні впродовж останнього століття.

Добре збережена кам’яна плита із зображенням «Святого воїна», ймовірно, Святого Дмитра, могла бути окрасою одного із храмів Галицько-Волинського князівства.

Унікальну знахідку передадуть до Національного музею історії України на зберігання та проведення дослідження. У подальшому її залишать у музеї.

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