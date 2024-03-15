Правоохоронці запобігли незаконному продажу унікальної пам’ятки часів Київської Русі
Невстановлені особи намагалися продати цінний артефакт на інтернет-аукціоні
На Волині попереджено незаконний продаж унікальної історичної пам’ятки часів Київської Русі. Про це повідомляє прессцентр Офісу Генерального прокурора.
Зазначається, що історичну пам’ятку невстановлені особи намагалися незаконно продати на інтернет-аукціоні.
«Завдяки злагодженій роботі правоохоронних органів у ході слідства вдалося віднайти унікальну пам'ятку – вирізьблену кам’яну плиту Х-ХІІІ ст. із зображенням «Святого воїна» періоду Київської Русі», – йдеться в повідомленні.
За словами генерального директора Національного музею історії України, доктора історичних наук Федора Андрощука, пам’яток такого рівня не знаходили в Україні впродовж останнього століття.
Добре збережена кам’яна плита із зображенням «Святого воїна», ймовірно, Святого Дмитра, могла бути окрасою одного із храмів Галицько-Волинського князівства.
Унікальну знахідку передадуть до Національного музею історії України на зберігання та проведення дослідження. У подальшому її залишать у музеї.
Нагадаємо, Офіс генпрокурора оголосив підозру генералам РФ, які наказували бомбити будинки на Київщині.
1 та 2 березня 2022 року пілоти фронтових штурмовиків-бомбардувальників типу СУ нанесли бомбардувальні удари важкими 500-кілограмовими фугасними бомбами по багатоповерховим житловим будинкам, в яких були місцеві жителі, з метою завдати максимальних руйнувань.
Також прокуратура передала до АРМА $1 млн арештованих коштів ексголови ВЛК Чернігівщини.
За інформацією від Офісу Генерального прокурора, посадовець отримував неправомірну вигоду від військовозобов’язаних за визнання їх непридатними до військової служби під час мобілізації. У такий спосіб сприяв мешканцям Чернігова в ухиленні від призову.
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