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Трамп переміг на праймеріз ще у двох штатах США

Діана Гасюк
glavcom.ua
Трамп переміг на праймеріз ще у двох штатах США
Досі Трамп перемагав у кожному праймеріз з великим відривом, що дозволяє йому мати достатню кількість делегатів
фото з відкритих джерел

Останні перемоги Трампа віщують неприємності для Ніккі Гейлі, кандидатки, яка кидає виклик експрезиденту США

Колишній президент США Дональд Трамп 2 березня переміг ще на двох республіканських праймеріз, обійшовши суперницю Ніккі Гейлі в Міссурі і завоював залишок делегатів в Мічигані. Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що останні перемоги Трампа віщують неприємності для Гейлі, кандидатки, яка кидає виклик Трампу. У вівторок колишній президент виграв перші праймеріз у Мічигані з перевагою у понад 40% голосів.

Республіканці Мічигану, чиї партійні правила диктували проведення другого конкурсу, провели в суботу партійний з'їзд, на якому розподілили решту 39 делегатів. Трамп переміг, отримавши 1 575 голосів від делегатів на дільницях, порівняно з 36 голосами за Гейлі.

5 березня на виборчу гонку чекає «супервівторок», коли номінаційні конкурси відбудуться у 15 штатах. Гейлі пообіцяла залишатися в гонці до цього часу. Протягом останнього тижня вона продовжувала агітацію і збір коштів після нищівної поразки від Трампа минулої суботи в Південній Кароліні, штаті, де вона двічі була губернатором.

Гейлі вважає, що повинна залишатися в гонці, незважаючи на низькі шанси, щоб дати виборцям вибір, окрім колишнього президента. Вона переконує виборців, що юридичні проблеми Трампа відволікатимуть його від кампанії, що зробить його менш бажаним кандидатом, аби кинути виклик президенту Джо Байдену.

Незважаючи на поразку, Гейлі перевершила очікування опитувань у кількох штатах, де відбулося дострокове голосування. Вона отримала понад 43% голосів у Нью-Гемпширі та майже 40% у своєму рідному штаті Південна Кароліна.

Раніше повідомлялося, що експрезидент США Дональд Трамп закликав суддю, яка веде справу про незаконного зберігання секретних документів, відкласти процес. У разі затягування судового процесу та обрання Трампа президентом на новий термін він може припинити обидві справи, які веде спецпрокурор Сміт, а потім помилувати себе.

Як відомо, Верховний суд США розгляне питання про те, чи можна притягнути експрезидента США Дональда Трампа до кримінальної відповідальності за спроби скасувати результати виборів 2020 року. 

Експрезидент США Дональд Трамп подав апеляцію на рішення судді накласти на нього штраф у розмірі 454 млн доларів і обмежити його можливість вести бізнес у штаті Нью-Йорк за шахрайське перебільшення своїх статків, щоб забезпечити собі кращі умови кредитування.

Суддя штату Нью-Йорк офіційно зобов'язав Дональда Трампа виплатити $454,2 млн після того, як його визнали винним у маніпуляціях зі своїми статками у справі про цивільне шахрайство. 

Нагадаємо, 16 лютого суд визнав Дональда Трампа винним у цій справі та оштрафував на $354,9 млн. Експрезидент США Дональд Трамп стверджував, що судовий штраф, призначений йому судом у справі про шахрайство є втручанням у вибори

Раніше Федеральний суд Нью-Йорку зобов'язав колишнього президента США Дональда Трампа виплатити понад $83 млн за позовом письменниці та журналістки Елізабет Джин Керролл, яка звинуватила політика в наклепі та сексуальному насильстві.

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Теги: шахрайство Дональд Трамп бізнес політика прокурор штраф президент правила вибори у США

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