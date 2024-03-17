Працівники ТЦК у Львові силоміць затягли волонтера в мікроавтобус. Омбудсмен відреагував

За фактом затриманням Кирила Тарана призначили службове розслідування

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що «обурений» затриманням львівського волонтера Кирила Тарана представниками військкомату. Чоловікові призначили повторну військово-лікарську комісію. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини написав у соцмережах.

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Уперше про викрадення Кирила Тарана повідомила його дружина Віолетта. Вона розповіла, що працівники Шевченківського ТЦК та СП у Львові застосували проти її чоловіка фізичне насильство. За її словами, його били, утримували у приміщенні військкомату та погрожували. Крім того, йому порвали одяг, розбили окуляри й телефон.

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Як пізніше написав омбудсмен, Таран відмовився проходити ВЛК через проблеми зі здоров’ям та відсутність при собі медичних документів, які б це підтвердили. Під ранок 17 березня вже був готовий наказ, згідно з яким волонтера відправили на полігон у військовій частині в Рівному.

«Поліція не діє. Є заяви. Оперативна група ВСП прибувала на місце, однак жодних пояснень не надала», — написала Віолетта Таран і додала, що її чоловіка утримують у військовій частині в Рівному «без жодних законних підстав».

На ситуацію відреагував представник омбудсмена Лубінця у Львівській області Тарас Подвірний. Зокрема, він провів нараду з обласним ТЦК, на якій вирішили призначити Кирилу Тарану повторне проходження ВЛК.

Лубінець також розповів, що начальник Львівського обласного військкомату Артур Ніязов погодився, що було порушення. Він сказав, що за фактом затриманням Кирила Тарана призначили службове розслідування, за підсумками якого винних притягнуть до відповідальності.

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Нагадаємо, що 43-річний чоловік наприкінці грудня 2023 року вистрибнув із вікна другого поверху будівлі Чернівецького міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він зізнався, що на нього ніхто не тиснув із працівників військкомату.

До слова, на Закарпатті у Мукачево чоловік втік із військкомату через вікно другого поверху.

До слова, у Волинській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації, бо не мав грошей на проїзд до військкомату.