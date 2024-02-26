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СБУ викрила колаборанта, який облаштував «їдальню» для «кадирівців»

Катерина Іванова
glavcom.ua
СБУ викрила колаборанта, який облаштував «їдальню» для «кадирівців»
За даними СБУ, чоловік ремонтував військову техніку «кадирівців», які чергували на блокпостах та розграбовували приватні оселі місцевих жителів
фото: СБУ

Колаборант регулярно відвозив їжу в окопи та на передові позиції військ РФ

Контррозвідка Служби безпеки викрила колаборанта, який співпрацював з російськими військами у період окупації частини Миколаївської області. Про це повідомляє СБУ.

Зловмисником виявився мешканець селища Новопетрівка Снігурівського району. Під час захоплення громади він розгорнув польову кухню для угруповань «кадирівців», які зайшли до цього населеного пункту.

Встановлено, що «їдальню» для окупантів їхній поплічник облаштував на території власного домоволодіння, а продукти для «меню» брав зі свого господарства. Також колаборант відвозив їжу в окопи, на передові позиції регулярних військ РФ.

«Крім того чоловік ремонтував військову техніку «кадирівців», які чергували на блокпостах та розграбовували приватні оселі місцевих жителів. У подальшому загарбники використовували відремонтовані транспортні засоби для втечі та вивезення викраденого майна на територію країни-агресора», – зазначають в СБУ.

Правоохоронці повідомили, що після звільнення селища фігурант переїхав до Хмельницького як переселенець. У такий спосіб він намагався «залягти на дно» та уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ викрили зловмисника, встановили його місце тимчасового проживання та схопили.

Наразі триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці затримали зрадницю, яку «завербував» власний син з «ДНР».

Зловмисниця обходила місцевість, де приховано фіксувала українські об’єкти, а також випитувала «потрібну» інформацію у сусідів

Стало відомо, що подружжя агентів ФСБ готувало ракетний удар по ТЕС, щоб знеструмити Львів.

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Теги: чоловік правосуддя розслідування Миколаїв продукти СБУ окупанти

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