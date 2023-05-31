«Справжній друг України». Зеленський привітав Рінкевичса з обранням на посаду

Зеленський подякував колишньому президенту Латвії

Президент України Володимир Зеленський привітав колишнього міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса із обранням президентом країни. Про це глава української держави написав у Twitter.

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«Щирі вітання справжньому другові України Едгарсу Рінкевичсу з обранням президентом Латвійської Республіки. Налаштований на продовження тісної й партнерської співпраці України та Латвії на благо наших народів, заради спільної перемоги цінностей свободи та демократії, миру для України та Європи», – написав він.

Зеленський також подякував колишньому президенту Латвії.

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«Висловлюю щиру подяку Егілсу Левітсу за віддану підтримку України перед лицем повномасштабної агресії РФ», – зазначив президент України.

Глава держави наголосив, що високо цінує сміливі візити Левітса до України під час повномасштабної російської агресії.

Нагадаємо, сьогодні Сейм Латвії обрав новим президентом країни Едгарса Рінкевичса, який раніше обіймав посаду міністра закордонних справ. Новий президент правитиме чотири роки й виконуватиме представництво Латвійської Республіки (це парламентська держава) на міжнародному рівні, щоб забезпечувати політичну стабільність у країні.