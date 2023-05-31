Латвія обрала нового президента

Рінкевичс здобув більшість голосів під час третього туру виборів

Сейм Латвії обрав новим президентом країни Едгарса Рінкевичса, який раніше обіймав посаду міністра закордонних справ. Про це сам політик повідомив у Twitter.

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«Для мене велика честь бути обраним президентом Латвійської Республіки, я докладу всіх зусиль, щоб добре служити народу Латвії», – зазначив Рінкевичс.

31 травня кандидатуру Рінкевичса за підсумками третього туру підтримали більшість депутатів Сейму. Він здобув більшість голосів під час третього туру виборів. За нього віддали свої голоси 52 депутати. Його опонент – підприємець Улдіс Піленс – здобув 25 голосів. Третій кандидат – експертка в галузі держуправління, європосадовиця Еліна Пінто – вибула з голосування в попередньому турі.

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Новий президент правитиме чотири роки й виконуватиме представництво Латвійської Республіки (це парламентська держава) на міжнародному рівні, щоб забезпечувати політичну стабільність у країні.

Раніше Рінкевичс однією фразою пояснив важливість розширення НАТО.