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Як латвійці святкують «бронзу» на Чемпіонаті світу з хокею (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Як латвійці святкують «бронзу» на Чемпіонаті світу з хокею (відео)
Після історичної «бронзи» сейм Латвії у терміновому порядку оголосив у країні державний вихідний
фото: скріншот з відео Mykhailo Geraskevych

Прем'єр-міністр Латвії закликав роботодавців «бути еластичними» та дозволити «найкращим у світі вболівальникам» привітати хокеїстів

Збірна Латвії з хокею – бронзовий призер чемпіонату світу з хокею. Це перша в історії країни медаль на рівні елітного дивізіону світової першості з хокею.

Латвія – один з господарів ЧС-2023 – лише в останньому турі здобула путівку в плей-оф, завдяки перемозі над Швейцарією в овертаймі. У першому раунді плей-оф латвійці з рахунком 3:1 пройшли 11-разових переможців турніру – збірну Швеції. Відтак, Латвія вперше у своїй історії вийшла у півфінал чемпіонату світу.

У матчі проти Канади за вихід до фіналу латвійці поступилися – 2:4. Однак вони зберегли шанс на медаль, «бронзовий матч» проти США.

У поєдинку за «бронзу» Латвія двічі виходила вперед, однак у підсумку основний час завершився нічиєю 3:3. У овертаймі перемогу латвійській збірній принесла шайба Крістіанса Рубінса, яка вперше в історії зробила Латвію третьою командою чемпіонату світу.

До цього найкращим результатом було сьоме місце (1997, 2004 та 2009 році).

Після історичної «бронзи» сейм Латвії у терміновому порядку оголосив у країні державний вихідний.

Депутати сейму ухвалили відповідну поправку до закону про святкові та пам'ятні дні у ніч проти понеділка. 29 травня зробили вихідним днем на честь третього місця збірної Латвії на чемпіонаті світу з хокею.

До рішення сейму прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш закликав роботодавців «бути еластичними» та дозволити «найкращим у світі вболівальникам» привітати хокеїстів.

Тож люди прийшли на головну площу привітати з перемогою своїх спортсменів.

Нагадаємо, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла на другому етапі «Діамантової ліги» в Рабаті (Марокко). Вона стрибнула на 2,01 метра. На другому місці теж українка – Ірина Геращенко.

До слова, турецький футбольний клуб втрапив у скандал. «Газпром» виплатить турецькому футбольному клубу «Бешикташ» €78 млн протягом трьох років за розміщення логотипа на ігровій формі та перейменування стадіону стамбульського клубу. Таким чином, російська енергетична компанія стане титульним спонсором турецького клубу.

 

 

Теги: хокей Латвія чемпіонат світу

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