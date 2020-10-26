ФСБ затримала українку на адмінкордоні з окупованим Кримом



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Співробітники ФСБ начебто виявили кілька підроблених відбитків дата штампів у паспорті українки

Жінці загрожує кримінальна відповідальність у вигляді примусових робіт або позбавлення волі

Федеральна служба безпеки Росії заявили про затримання громадянки України, яка намагалася потрапити до анексованого Криму за «підробленим паспортом».

Про це повідомляють кримські ЗМІ.

«Співробітники прикордонного управління виявили кілька підроблених відбитків дата штампів у паспорті. Жінка зізналася, що фактично державний кордон Росії не перетинала», – йдеться в повідомленні.

Ім'я та прізвище затриманої наразі невідомі.

Зазначається, що жінці загрожує кримінальна відповідальність у вигляді примусових робіт або позбавлення волі.

До слова, Богунський районний суд Житомира достроково відпустив з в'язниці єдиного засудженого за держзраду колишнього депутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша. Його засудили до 12 років ув'язнення.