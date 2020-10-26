  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    ФСБ затримала українку на адмінкордоні з окупованим Кримом

    • Розсилка
    Співробітники ФСБ начебто виявили кілька підроблених відбитків дата штампів у паспорті українки - ФСБ затримала українку на адмінкордоні з окупованим Кримом
    Співробітники ФСБ начебто виявили кілька підроблених відбитків дата штампів у паспорті українки

    Жінці загрожує кримінальна відповідальність у вигляді примусових робіт або позбавлення волі

    Федеральна служба безпеки Росії заявили про затримання громадянки України, яка намагалася потрапити до анексованого Криму за «підробленим паспортом».

    Про це повідомляють кримські ЗМІ.

    «Співробітники прикордонного управління виявили кілька підроблених відбитків дата штампів у паспорті. Жінка зізналася, що фактично державний кордон Росії не перетинала», – йдеться в повідомленні.

    Ім'я та прізвище затриманої наразі невідомі.

    Зазначається, що жінці загрожує кримінальна відповідальність у вигляді примусових робіт або позбавлення волі.

    До слова, Богунський районний суд Житомира достроково відпустив з в'язниці єдиного засудженого за держзраду колишнього депутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша. Його засудили до 12 років ув'язнення.

    Крим ФСБ арешт українці Україна кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies