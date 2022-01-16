США підготували нові дипломатичні кроки у протистоянні з Росією щодо України

У США попередили Росію про можливі тяжкі економічні наслідки у разі вторгнення в Україну

Радник Байдена розповів, що Сполучені Штати готові до будь-якого сценарію у відносинах із Росією

Найближчими днями Сполучені Штати викладуть свої заплановані «наступні кроки» у напруженому протистоянні з Росією після переговорів цього тижня, щоб спробувати розрядити кризу з безпекою, пов’язану з Україною, заявив у неділю радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на телеканалі CBS.

«Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими союзниками та партнерами, зокрема з українцями», – сказав головний радник президента Джо Байдена з безпеки, якого цитує AFP.

«Ми тісно координуємо такі кроки. І ми матимемо більше інформації, якою поділитися, про наступні кроки в дипломатії на початку наступного тижня», – додав Салліван.

«Але ключовим моментом тут є те, що ми готові у будь-якому випадку. Якщо Росія хоче рухатися вперед за допомогою дипломатії, ми абсолютно готові робити це в ногу із нашими союзниками та партнерами. Якщо Росія хоче піти шляхом вторгнення та ескалації, ми готові і до цього, і дати рішучу відповідь», – відзначив він.

Салліван також попередив, що Росія зіткнеться із «важкими економічними наслідками» з боку Сполучених Штатів і західних союзників, якщо вона вторгнеться в Україну.

«Що стосується санкцій, те, що ми виклали, є дуже чітким повідомленням для росіян, і ми зробили це спільно та в унісон із нашими союзниками, що якщо вони все ж таки вторгнуться в Україну, це матиме серйозні економічні наслідки та ціну, яку потрібно заплатити», – сказав Салліван.

«Якщо виявиться, що Росія нападає на Україну з кібератаками, і якщо це триватиме протягом у майбутньому, ми працюватимемо з нашими союзниками над належною відповіддю», – додав він.

Салліван сказав, що адміністрація Байдена кілька місяців попереджала, що кібератаки можуть бути частиною «широких зусиль Росії з ескалації в Україні», і США співпрацюють з українським урядом, щоб посилити захист.

До слова, Україна разом із країнами Заходу прикладає зусилля до стримування Росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше у Брюсселі пройшли перші з 2019 року переговори у рамках комісії НАТО-Росія, ключовою темою яких мало стати питання широкомасштабного накопичення російських військових сил біля кордонів з Україною.

Як відомо, США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо розширення НАТО.

Напередодні заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія приготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації для України.

Зазначимо, конгресмени пропонують оголосити Україну «країною НАТО+»: що це означає.

Ще стало відомо, що Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.

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