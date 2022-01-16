Майбутній лідер партії Меркель виступив проти відключення Росії від системи Swift

Політик розповів, як можливе відключення вплине на світову економічну систему

Майбутній лідер консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц застеріг від можливого виключення Росії із міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів Swift як потенційне покарання за будь-який напад Росії на Україну. Про це він сказав в інтерв'ю dpa.

«Якщо ставити під питання Swift, це може стати атомною бомбою для ринків капіталу, а також сфери товарів та послуг», – заявив політик у неділю, 16 січня, напередодні візиту міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок в Україну та Росію.

«Ми повинні залишити Swift недоторканим», – закликав Мерц.

За словами Мерца, «якщо подібне станеться, я бачу масштабний економічний спад для наших економік».

«Це вдарить по Росії, але ми завдамо значної шкоди самим собі», – попередив Мерц.

Він побоюється серйозних наслідків як для європейсько-російської торгівлі товарами і послугами, так і для світової торгівлі. Призупинення участі Москви «в основному зламає хребет міжнародного платіжного трафіку», вважає Мерц.

Питання постачання озброєння

Мерц назвав запит України щодо постачання зброї на тлі зосередження російських військ на її кордоні законним. Проте нова лівоцентристська коаліція під проводом канцлера ФРН Олафа Шольца висловила незгоду з таким кроком.

«Саме розміщення військ на її східному кордоні становить величезну загрозу для країни, і зважаючи на це я дуже добре розумію це бажання», – сказав Мерц. Проте відповідь має бути європейською, додав він.

«Важливо, щоб Європейський Союз говорив тут в один голос», – сказав консервативний депутат, додавши, що, перш ніж уряд Німеччини візьме на себе будь-які зобов'язання, він хотів би знати, що існує спільна європейська позиція.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав главу МЗС Німеччини Анналену Бербок, щоб Берлін схвалив постачання зброї в Україну на тлі загрози вторгнення РФ. З таких проханням він виступив напередодні її візиту до Києва та Москви.

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