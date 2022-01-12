Генсек НАТО про переговори з Росією: розбіжності щодо України буде складно подолати

Сьогодні у Брюсселі пройшли перші з 2019 року переговори у рамках комісії НАТО-Росія

За словами Столтенберга, розбіжності між НАТО і РФ значні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу в середу, 12 січня, озвучив підсумки засідання Ради НАТО-Росія. Він заявив, що «це була непроста дискусія».

За словами Столтенберга, розбіжності між НАТО і РФ значні і їх буде нелегко подолати.

«Союзники підтвердили політику відкритих дверей НАТО», – наголосив він.

Генсек заявив, що сторони можуть обговорити питання «транспарентності» навчань і обмеження ракет.

«Зустріч була важливою. У нас була серйозна пряма дискусія щодо ситуації навколо України та наслідків для європейської безпеки. Наші розбіжності буде складно подолати», – заявив Столтенберг.

Представник США на переговорах, заступниця держсекретаря Венді Шерман повідомила, що на Раді НАТО-Росія наголосила, що кожна країна має право на вибір власного шляху.

Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі пройшли перші з 2019 року переговори у рамках комісії НАТО-Росія, ключовою темою яких мало стати питання широкомасштабного накопичення російських військових сил біля кордонів з Україною.

Як відомо, США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо розширення НАТО.

Напередодні заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія приготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації для України.

Зазначимо, конгресмени пропонують оголосити Україну «країною НАТО+»: що це означає.

Ще стало відомо, що Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.