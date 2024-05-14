Макрон анонсував передачу Україні додаткового озброєння

ЗСУ можуть отримати французьке озброєння вже найближчими днями та тижнями

Президент Франції Емманюель Макрон сьогодні, 14 травня, під час розмови з українським лідером Володимиром Зеленським анонсував поставки додаткового озброєння ЗСУ. Про це йдеться у повідомленні Єлисейського палацу за підсумками телефонної розмови президентів.

«Президент підтвердив рішучість Франції надати всю необхідну підтримку у довгостроковій перспективі та з усіма своїми партнерами, щоб перемогти агресивну війну Росії», – йдеться у повідомленні.

Макрон також розповів про нові поставки озброєння для ЗСУ, «які будуть здійснені найближчими днями та тижнями». Він вчергове наголосив на зацікавленості у якнайшвидшому припиненні активних дій Росії та початку переговорів відповідно до міжнародного права та законних інтересів України.

Окрім того, президент Франції рішуче засудив посилення ударів армії РФ по енергетичній інфраструктурі України, а також наступ у Харківській області.

Нагадаємо, що раніше Макрон заявив, що Франція не воює з Росією та наголосив, що Франції немає прагнень воювати з народом Росії. Також він додав, що в країни «немає прагнення до зміни режиму в Москві». Натомість Макрон наголосив на необхідності забезпечити безпеку в Україні, адже без цього не може бути безпеки для Європи.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон підтримує свої слова про можливе відправлення військ до України. Він переконаний, що відправка військових до України є основною умовою європейської безпеки та військової надійності. Він додав, що лідерам інших країн доведеться поставити собі це питання, якщо Росія вирішила піти далі.