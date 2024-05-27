Українські дрони впали біля палацу Путіна – ЗМІ

Комплекс Путіна розташований на скелі з видом на Чорне море і коштує мільярд доларів

У селі Криниця, де впав один з безпілотників, знаходиться виноробня при палаці російського диктатора

Минулої ночі українські дрони атакували «цивільні об'єкти» на території Геленджика, заявив губернатор Краснодарського краю у себе в Telegram. Безпілотники впали в Джанхоті та Криниці, які розташовані поруч із резиденцією диктатора Володимира Путіна на мисі Ідокопас, повідомляють росЗМІ.

За словами Веніаміна Кондратьєва, усі українські безпілотники нібито збиті силами ППО. Він додав, що у селі Криниця уламки одного з дронів пошкодили недобудований будинок, а у хуторі Джанхот безпілотник упав на дерева.

Судячи з онлайн мапи, резиденція диктатора розташована зовсім поруч з місцями вибухів. Зокрема, у Криниці знаходиться виноробня при палаці.

До слова, дрони пролітають біля палацу Путіна не вперше. У ніч проти 17 травня під час масованої атаки українських безпілотників, спрямованої на енергетичні об’єкти РФ в Краснодарському краї, дрони пролетіли біля резиденції російського президента на березі Чорного моря.

Комплекс очільника Кремля Володимира Путіна біля Геленджика коштує мільярд доларів і розташований на скелі з видом на Чорне море. На території резиденції Путіна є церква, винний льох і казино. Також у цьому «палаці» розташовано кальянну з пілоном, дендропарк і ковзанку для хокейних ігор.

Нагадаємо, у неділю, 26 травня, безпілотник Головного управління розвідки Міноборони України атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей «Воронеж М». «Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до обʼєкту противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе», – повідомило джерело в розвідці.