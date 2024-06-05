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Окупанти визнали уповільнення наступу на Харківщині: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Окупанти визнали уповільнення наступу на Харківщині: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог нещодавно просунувся на Сіверському напрямку та продовжив посилені наступальні дії в цьому районі

Російські війська просунулися поблизу Вовчанська на півночі Харківської області. Водночас глава окупаційної адміністрації визнав, що темп наступальних операцій РФ сповільнився. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

4 червня російські війська продовжували наступ на Липцівському напрямку (північніше Харкова), але підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Бої тривали під Липцями та Глибоким. Російські сили нещодавно просунулися поблизу Вовчанська (на північний схід від міста Харкова) на тлі продовження наступальних операцій Росії в цьому районі 4 червня.

Голова окупаційної адміністрації Харківської області Віталій Ганчев 4 червня визнав, що темп наступальних операцій Росії на півночі Харківської області сповільнився.

4 червня російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Російське джерело стверджувало, що російські сили просунулися поблизу Стельмахівки (на південний схід від Куп’янська), але ISW не знайшов підтвердження цієї заяви.

Російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку та продовжили посилені наступальні дії в цьому районі 4 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 та 4 червня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Верхньокам’янського та на південь від Роздолівки.

4 червня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було. 3 і 4 червня російські війська наступали на східну околицю Часового Яру, на північ від Часового Яру біля Калинівки, на схід від Часового Яру біля Іванівського та на південний схід від Чаївського Яру боблизу Кліщіївки та Андріївки.

Російські війська продовжили наступ на Авдіївському напрямку, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Окупанти нещодавно просунулися на захід і південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 червня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в межах західної Красногорівки (на захід від Донецька) та на захід і північ від Парасковіївки (на південний захід від Донецька).

4 червня російські війська продовжили штурм у районі кордону Донецько-Запорізької області на південний схід від Великої Новосілки в районі Золотої Ниви та на південь від Великої Новосілки в районі Старомайорського та Урожайного. Продовжували обмежені наземні атаки на заході Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту на цій ділянці не було.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на лівому березі Херсонської області та в дельті річки Дніпро, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили кілька невдалих атак Росії під Кринками ввечері 3 червня та протягом дня 4 червня.

Теги: війна Генштаб наступ штурм

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