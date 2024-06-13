Очільник Пентагону озвучив втрати РФ у війні

Із вересня минулого року Росія втратила понад 2600 бойових машин по всій лінії фронту в Україні

Українські сили за понад два роки війни потопили або пошкодили 24 російські судна в Чорному морі

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну щонайменше 350 тисяч російських військових були вбиті або поранені. Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін перед початком 23-го засідання у форматі «Рамштайн».

За словами глави американського оборонного відомства, українські сили за час повномасштабної війни потопили або пошкодили 24 російські судна в Чорному морі.

Із вересня минулого року Росія втратила понад 2600 бойових машин по всій лінії фронту в Україні. Просуваючись вперед на захід від Авдіївки, російські окупанти втратили там понад 160 бойових машин лише у травні цього року, зазначив Остін.

«Це ще одне нагадування про ціну, яку Росія заплатила за імперські амбіції Путіна, і ще одне нагадування про рішучість України», – додав очільник Пентагону.

Він підкреслив, що українські війська відбивають нові наступи Росії в Харківській області та міцно тримають оборону на лінії фронту на сході та півдні України.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 червня, у Брюсселі міністр оборони США Ллойд Остін відкрив 23-є засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі Раймштайн).

Як раніше повідомлялося, темою обговорення на запланованій на 13 червня в Брюсселі зустрічі у форматі «Рамштайн» буде посилення можливостей України у протиповітряній обороні.

До слова, речник Міноборони США, генерал Патрік Райдер заявив, що допомога США дозволила ЗСУ сповільнити наступ російських військ на Харківщині та забезпечити міцне утримання лінії оборони.