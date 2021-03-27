Ескалація на фронті: депутати можуть зібратися на позачергове засідання

Депутати стурбовані через загострення конфлікту на Донбасі

Політико-дипломатичний шлях важливий для України у питанні припинення війни

Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко не виключає проведення позачергового засідання Верховної Ради для ухвалення звернення до світової спільноти через загострення на Донбасі.

В ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» Корнієнко наголосив, що політико-дипломатичний шлях – це єдиний шлях, яким може йти Україна у питанні припинення війни.

«Потрібно збиратися і звернутися до країн-партнерів по «нормандському формату», зокрема, до Німеччини, Франції, до всього цивілізованого світу, можливо, до ООН із закликами вчергове підтримати Україну в цьому процесі, взяти до уваги порушення режиму припинення вогню», – уточнив Корнієнко.

Він зазначив, що до понеділка в Комітеті Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва буде підготовлено проект звернення до світової спільноти, який мають схвалити депутати на позачерговому засіданні.

При цьому Корнієнко висловив переконання, що всі фракції підтримають таке звернення.

Нагадаємо, що в результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Серед загиблих – мешканець Кам’янець-Подільського підполковник Збройних сил України Сергій Коваль.

Пораненим воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

У тому ж напрямку, у передмісті селища Майорськ, противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.