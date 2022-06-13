Суд заборонив ще одну проросійську партію

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові сьогодні, 13 червня, заборонив партію «Соціалісти», яку РНБО і Мін’юст вважають проросійською. Про це повідомляє громадський рух «Чесно».

Майно партії «Соціалісти» та всіх її осередків, згідно з рішенням суду, передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному Суді.

Повідомляється, що цього разу суд дав змогу почути позицію Мін’юсту – засідання було відкрите. Під час розгляду не було представника партії «Соціалісти», і відозву на позов вони не подали.

Додамо, що партія «Соціалісти» була заснована у серпні 2014 року під назвою «Робітників, селян, інтелігенції України». Актуальну назву «Соціалісти» партія отримала у лютому 2015 року.

Риторика представників партії всі ці роки була приблизно однакова – акцент на «проєвропейськості» (програму партії нібито взяли у якихось європейських соціалістів), гасла за все хороше і проти всього поганого та критика влади (і Порошенка, і Зеленського).

Про Росію представники партії висловлювалися досить специфічно. В одному з інтерв’ю за липень 2015 року в якості заступника голови «Соціалістів» Леонід Кожара критикує українську владу за невиконання Мінських угод, ізоляцію Донбасу та небажання проводити прямі переговори з «адміністративною владою» на Донбасі. Про відповідальність Росії за війну на сході України Кожара не згадує, говорячи лише, що «роль Російської Федерації достатньо висока, оскільки конфлікт на Донбасі відбувається безпосередньо біля кордонів РФ».

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть заборонити діяльність ще двох партій. Відповідні справи за позовом Мін’юсту сьогодні розглядатиме восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові. Мін'юст вимагає заборонити партії «Соціалісти» і «Справедливість та розвиток».

Нагадаємо, 8 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційний блок».



