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    Рада заборонила діяльність проросійських партій. Як голосували нардепи

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    Рада заборонила діяльність проросійських партій. Як голосували нардепи

    Під заборону потрапляють ті політичні сили, які публічно заперечують збройну агресію РФ проти України

    Сьогодні, 3 травня Верховна Рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні. За відповідне рішення проголосували 330 народних депутатів. Про це повідомляє нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк в Telegram.

    «Рада заборонила діяльність проросійських партій (7172-1). 330 голосів», написав він.

    Також Железняк прокоментував те, чи голосували депутати колишньої ОПЗЖ за цей закон. «Ну, по-перше, ніхто правки не підіймав та не блокував. По-друге, «За» проголосувало 17 екс-ОПЗЖ: 12 депутатів з нової групи («Платформа за життя та мир») та ще 5 депутатів з ОПЗЖ, які зараз позафракційні», додав нардеп.

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    Нагадаємо, нещодавно парламент врегулював процедуру заборони, розпуску та примусової ліквідації політичних партій (№7172). Приводом для цього стала популяризація або пропаганда органів держави-агресора, її посадових осіб, осіб та організацій, що контролюються державою-агресором.

    Тим самим, під заборону потрапляють ті політичні сили, які публічно заперечують збройну агресію РФ проти України, анексію українських територій та виправдовують порушення територіальної цілісності й суверенітету України.

    Додамо, раніше президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про призупинення діяльності проросійських партій, серед яких і ОПЗЖ.

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    Теги: росія окупанти Верховна Рада війна Україна Опозиційна платформа — За життя окупація #stoprussia
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    Рада заборонила діяльність проросійських партій. Як голосували нардепи