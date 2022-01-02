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    2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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    2 січня &ndash; день пам'яті Ігнатія Богоносця - 2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
    2 січня – день пам'яті Ігнатія Богоносця
    фото з відкритих джерел

    У цей день починали готуватися до святкування Різдва

    2 січня у світі відзначають День наукової фантастики, День в’язня, День мотивації і натхнення.

    Також Православна Церква вшановує пам'ять святого Ігнатія Богоносця. У народі свято отримало назву День Ігната.

    День наукової фантастики

    2 січня відзначається День наукової фантастики (Science Fiction Day). Така дата була обрана не випадково, в цей день народився Айзек Азімов, один з найвідоміших письменників-фантастів. Його твори справили величезний вплив на розвиток жанру, а деякі терміни з його робіт, наприклад, «позитронний» і «роботехніка», міцно увійшли до багатьох мов.

    Попри те, що свято не офіційне та не визнається жодним з урядів, його підтримують такі відомі організації, як американська кінокомпанія Hallmark Channel та міжнародне видавництво Scholastic Corporation, що спеціалізується на випуску коміксів. Свято було засноване у США та розповсюдилось по різних куточках нашої планети.

    День в’язня

    2 січня відзначається День в’язня. Мабуть, він є одним із найсуперечливіших святкових днів, які існують у світі. З одного боку, його мета – це нагадування всім, що будь-яка людина може опинитися у скрутних обставинах, які приведуть її за ґрати. Тому треба поважати гідність тих, хто знаходиться зараз у місцях позбавлення волі або повернувся звідти. Також ініціатори впровадження цього дня привертають увагу до скрутних умов та беззаконня, яке іноді трапляється у сучасних в’язницях.

    Але, з другого боку, не всі люди можуть спокійно сприймати відзначання свята тих, хто скоїв злочин проти них самих або їхньої родини.

    День мотивації і натхнення

    2 січня відзначається День мотивації і натхнення (Motivation and Inspiration Day). Метою його запровадження є стимулювання людей постійно рухатися у напрямку своєї мрії.

    Більшість великих вчителів стверджує, що мета повинна знаходитися поза межами життя. Інакше, кажуть вони, це просто плани на завтра.

    Завдяки мотивації й натхненню у нашому світі з’являються нові речі, створюються шедеври мистецтва, люди літають у космос, а роботи допомагають людям у багатьох сферах діяльності.

    Яке православне свято

    2 січня віруючі вшановують святого Ігнатія Богоносця.

    За народними переказами Ігнатія називали Богоносцем через те, що коли він був маленьким, то сам Ісус Христос носив його на руках. У Ігнатія був дар зцілювати хворих людей. Коли відбувалися Траянські гоніння християн, то Ігнатія заарештували та відправили з Антіохії до Риму. Там його стратили – кинули на розтерзання до голодних левів.

    На честь цих святих в храмах 2 січня служать молебні і влаштовують хресні ходи. У народному календарі йдеться про те, що велика увага 2 січня приділяється захисту будинків від злих сил. Про погоду в день 2 січня можна судити про те, яким буде урожай.

    Традиції

    У цей день починали готуватися до святкування Різдва. Господині 2 січня прибирали в будинках, запасалися продуктами, фарбували меблі і стіни. Всі розучували колядки, пісні, шили карнавальні костюми. І згадували прикмети!

    Тим, хто народився 2 січня, дарували талісман з турмаліном. Вважалося, що цей камінь зможе вберегти від біди, псування і пристріту, подарувати довголіття і міцне здоров’я.

    Народні прикмети

    • Вечірня зоря має рожевий колір, а ранок сірий і похмурий – буде ясний день і вечір зі слабким вітром. Яскраво-жовтий, а також золотистий, рожевий, зеленкуватий кольори вечірньої зорі – на суху, часто вітряну погоду.
    • Хмари йдуть проти вітру – піде сніг.
    • Білі хмари – на вітер, сині – буде тепло.
    • Якщо до Різдва буде багато бурульок під стріхою, добре вродить ярина, особливо ячмінь.
    • Коли колють до Різдва кабана, звертають увагу на селезінку: як до заду товстішаа – ще зима буде товста, а як тонша, то і зима буде м’якша.
    • У цей день з дерев і чагарників струшують сніг. Чим більше снігу вийде струсити, тим більший урожай вдасться зібрати влітку і восени. Особливо часто сніг струшували з яблунь, оскільки 2 січня вважали «яблучним днем«.
    • Якщо на деревах іній, тож, погода буде ясною.
    • Зоряне небо віщує багатий урожай впродовж усього року.
    • Якщо синиці голосно щебечуть – то, за прикметами, чекай довгі, холодні дні.
    • За прикметами, яка погода 2 січня, таким і буде місяць серпень. Якщо на вулиці сльота і хуртовина – холодним і дощовим, а якщо мороз і ясно – то спекотним і сонячним.

    Іменини:

    Гнат, Данило, Іван, Георгій, Юрій.

    До слова, столичні рятувальники оригінально привітали киян зі святами (відео).

    Теги: церква свята космос православна церква традиції
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    2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони