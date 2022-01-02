2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

У цей день починали готуватися до святкування Різдва

2 січня у світі відзначають День наукової фантастики, День в’язня, День мотивації і натхнення.

Також Православна Церква вшановує пам'ять святого Ігнатія Богоносця. У народі свято отримало назву День Ігната.

День наукової фантастики

2 січня відзначається День наукової фантастики (Science Fiction Day). Така дата була обрана не випадково, в цей день народився Айзек Азімов, один з найвідоміших письменників-фантастів. Його твори справили величезний вплив на розвиток жанру, а деякі терміни з його робіт, наприклад, «позитронний» і «роботехніка», міцно увійшли до багатьох мов.

Попри те, що свято не офіційне та не визнається жодним з урядів, його підтримують такі відомі організації, як американська кінокомпанія Hallmark Channel та міжнародне видавництво Scholastic Corporation, що спеціалізується на випуску коміксів. Свято було засноване у США та розповсюдилось по різних куточках нашої планети.

День в’язня

2 січня відзначається День в’язня. Мабуть, він є одним із найсуперечливіших святкових днів, які існують у світі. З одного боку, його мета – це нагадування всім, що будь-яка людина може опинитися у скрутних обставинах, які приведуть її за ґрати. Тому треба поважати гідність тих, хто знаходиться зараз у місцях позбавлення волі або повернувся звідти. Також ініціатори впровадження цього дня привертають увагу до скрутних умов та беззаконня, яке іноді трапляється у сучасних в’язницях.

Але, з другого боку, не всі люди можуть спокійно сприймати відзначання свята тих, хто скоїв злочин проти них самих або їхньої родини.

День мотивації і натхнення

2 січня відзначається День мотивації і натхнення (Motivation and Inspiration Day). Метою його запровадження є стимулювання людей постійно рухатися у напрямку своєї мрії.

Більшість великих вчителів стверджує, що мета повинна знаходитися поза межами життя. Інакше, кажуть вони, це просто плани на завтра.

Завдяки мотивації й натхненню у нашому світі з’являються нові речі, створюються шедеври мистецтва, люди літають у космос, а роботи допомагають людям у багатьох сферах діяльності.

Яке православне свято

2 січня віруючі вшановують святого Ігнатія Богоносця.

За народними переказами Ігнатія називали Богоносцем через те, що коли він був маленьким, то сам Ісус Христос носив його на руках. У Ігнатія був дар зцілювати хворих людей. Коли відбувалися Траянські гоніння християн, то Ігнатія заарештували та відправили з Антіохії до Риму. Там його стратили – кинули на розтерзання до голодних левів.

На честь цих святих в храмах 2 січня служать молебні і влаштовують хресні ходи. У народному календарі йдеться про те, що велика увага 2 січня приділяється захисту будинків від злих сил. Про погоду в день 2 січня можна судити про те, яким буде урожай.

Традиції

У цей день починали готуватися до святкування Різдва. Господині 2 січня прибирали в будинках, запасалися продуктами, фарбували меблі і стіни. Всі розучували колядки, пісні, шили карнавальні костюми. І згадували прикмети!

Тим, хто народився 2 січня, дарували талісман з турмаліном. Вважалося, що цей камінь зможе вберегти від біди, псування і пристріту, подарувати довголіття і міцне здоров’я.

Народні прикмети

Вечірня зоря має рожевий колір, а ранок сірий і похмурий – буде ясний день і вечір зі слабким вітром. Яскраво-жовтий, а також золотистий, рожевий, зеленкуватий кольори вечірньої зорі – на суху, часто вітряну погоду.

Хмари йдуть проти вітру – піде сніг.

Білі хмари – на вітер, сині – буде тепло.

Якщо до Різдва буде багато бурульок під стріхою, добре вродить ярина, особливо ячмінь.

Коли колють до Різдва кабана, звертають увагу на селезінку: як до заду товстішаа – ще зима буде товста, а як тонша, то і зима буде м’якша.

У цей день з дерев і чагарників струшують сніг. Чим більше снігу вийде струсити, тим більший урожай вдасться зібрати влітку і восени. Особливо часто сніг струшували з яблунь, оскільки 2 січня вважали «яблучним днем«.

Якщо на деревах іній, тож, погода буде ясною.

Зоряне небо віщує багатий урожай впродовж усього року.

Якщо синиці голосно щебечуть – то, за прикметами, чекай довгі, холодні дні.

За прикметами, яка погода 2 січня, таким і буде місяць серпень. Якщо на вулиці сльота і хуртовина – холодним і дощовим, а якщо мороз і ясно – то спекотним і сонячним.

Іменини:

Гнат, Данило, Іван, Георгій, Юрій.

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