У Супрун попередили: лікар, який приймає менше 400 пологів на рік, небезпечний



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Лікарі з малим навантаженням не залишаться без роботи, але формат їхньої роботи однозначно зміниться - урядовець

Національна служба здоров’я України не буде платити лікарям, у яких мале навантаження

Заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк попередив про те, що лікарі, які мають мало практики не будуть отримувати фінансування від держави. Про це урядовець заявив в інтерв’ю «Главкому».

Ковтонюк наголосив, що Національна служба здоров’я України не буде платити за неякісну роботу.

«Якщо лікар приймає менше, ніж 400 пологів на рік, то вважається, що його послуга може бути небезпечною для жінки і дитини. Розумієте, 400 на рік – це приблизно одні пологи на день. В Україні є лікарні, де у пологовому відділенні приймають по 50-100 пологів на рік. Тобто, лікар приймає пологи раз на тиждень. Це все одно, що пілот літака буде раз на тиждень літати. Ви би сіли в такий літак?», - зазначив урядовець і додав, що НСЗУ не купуватиме послугу у лікарні, де приймають мало пологів.

Взагалі, за словами Ковтонюка, у тих лікарнях, де лікар займається своєю роботою раз на тиждень чи раз на кілька тижнів, Національна служба здоров’я не буде оплачувати такі послуги. «Лікарі не залишаться без роботи, але формат їхньої роботи однозначно зміниться», - стверджує заступник міністра охорони здоров’я.

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