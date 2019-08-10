У Супрун просять місцеву владу готувати медзаклади до 2020 року



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Задача місцевої влади буде вкладати кошти саме у ті послуги, які потрібні її громаді - чиновник

Лікарні мають отримати сертифікати на своє обладнання, аби потім отримувати фінансування від держави

Заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк закликав місцеву владу підготувати медичні заклади до 2020 року. Про це урядовець розказав в інтерв’ю «Главкому».

За словами Ковтонюка, лікарні мають отримати сертифікати на своє обладнання, аби потім отримувати фінансування від держави.

«Обладнання, що не відповідає вимогам Національної служби здоров’я, є не лише у селах та невеликих містечках – так буває і у великих містах, і у столиці», - говорить заступник міністра.

Водночас, урядовець зауважує, що Національна служба здоров’я України не має на меті когось покарати – «Служба прагне лише забезпечити пацієнтів якісними медичними послугами».

«Задача місцевої влади буде вкладати кошти саме у ті послуги, які потрібні її громаді. Приміром, якщо йдеться про маленьке містечко на 20 тисяч осіб, то для нього не потрібно обладнання для складних операцій на серці, бо буде мало пацієнтів – це мало б сенс у місті із населенням у 300 тис. людей. А що потрібно маленькому містечку? Терапія, лікування хронічних хвороб, реабілітація, наприклад, після лікування серця у кардіоцентрі (бо ж пацієнт приїде додому, де продовжить одужання)», - пояснив Ковтонюк.

За словами Ковтонюка, планується, що у кожної лікарні буде перелік послуг, на які цей заклад матиме договір із Національною службою здоров'я. «Вже зараз у закладах сімейної медицини на реєстратурі – яку більш «продвинуті» вже відремонтували і називають рецепцією – є плакати, на яких вказано, що входить до переліку послуг, які їй тут можуть надати. Якщо потрібна послуга відсутня – вона повинна знайти інше місце, де зможе отримати послугу», - підкреслив чиновник.

Разом із тим, Ковтонюк зауважив, що стосовно травматології – «це послуга поширена, і тому якщо виявиться, що якась лікарня не здатна її надати, то місцева влада повинна буде подбати про те, щоб за якийсь час заповнити цю прогалину. «Закупити відповідне обладнання та укласти із Національною службою здоров'я договір на цю послугу», - зазначив заступник міністра охорони здоров’я.

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