Свириденко провела перше засідання нового уряду
Прем’єр-міністерка: Маю позитивний досвід співпраці з економічним комітетом і переконана, що така ж конструктивна взаємодія можлива і в інших напрямках
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що одразу після голосування в парламенті відбулося перше засідання нового уряду. Про це вона написала у Facebook, передає «Главком».
«Кожен міністр має у максимально короткі строки визначити конкретний план дій. Без абстракцій. Ці плани будуть представлені публічно, обговорені з профільними комітетами Верховної Ради, і далі – регулярна звітність. Повинні вийти на швидкий темп», – йдеться у дописі.
Свириденко додала: «Маю позитивний досвід співпраці з економічним комітетом і переконана, що така ж конструктивна взаємодія можлива і в інших напрямках. До речі, новий уряд – один із найменших за кількістю міністрів за всю історію. Це доказ того, що ми взяли курс на зменшення апарату. Йдемо працювати».
Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України. Відповідне рішення підтримали 262 депутати. Юлія Свириденко стала 19-м прем’єр-міністром України і другою жінкою, яка обіймає відповідну посаду.
Також Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду. «За» проголосували 254 нардепи. У результаті перестановок в уряді кілька міністерств було реорганізовано. Так, Міністерство оборони об'єднали з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.
Міністерство економіки, Міністерство захисту довкілля та Мінагрополітики об'єднали в одне відомство. Міністерство соціальної політики отримало розширений функціонал – до нього приєднали повноваження Міністерства національної єдності. Посада міністра Кабінету міністрів ліквідована, її функції передано до Секретаріату уряду.
Зокрема, Верховна Рада перепризначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ України. «За» – 271 голос. А Денис Шмигаль став міністром оборони України.