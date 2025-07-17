Свириденко провела перше засідання нового уряду

Свириденко зазначила, що новий уряд – один із найменших за кількістю міністрів за всю історію

Прем’єр-міністерка: Маю позитивний досвід співпраці з економічним комітетом і переконана, що така ж конструктивна взаємодія можлива і в інших напрямках

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що одразу після голосування в парламенті відбулося перше засідання нового уряду. Про це вона написала у Facebook, передає «Главком».

«Кожен міністр має у максимально короткі строки визначити конкретний план дій. Без абстракцій. Ці плани будуть представлені публічно, обговорені з профільними комітетами Верховної Ради, і далі – регулярна звітність. Повинні вийти на швидкий темп», – йдеться у дописі.

фото: Юлія Свириденко/Facebook

Свириденко додала: «Маю позитивний досвід співпраці з економічним комітетом і переконана, що така ж конструктивна взаємодія можлива і в інших напрямках. До речі, новий уряд – один із найменших за кількістю міністрів за всю історію. Це доказ того, що ми взяли курс на зменшення апарату. Йдемо працювати».

фото: Юлія Свириденко/Facebook

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України. Відповідне рішення підтримали 262 депутати. Юлія Свириденко стала 19-м прем’єр-міністром України і другою жінкою, яка обіймає відповідну посаду.

Також Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду. «За» проголосували 254 нардепи. У результаті перестановок в уряді кілька міністерств було реорганізовано. Так, Міністерство оборони об'єднали з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

Міністерство економіки, Міністерство захисту довкілля та Мінагрополітики об'єднали в одне відомство. Міністерство соціальної політики отримало розширений функціонал – до нього приєднали повноваження Міністерства національної єдності. Посада міністра Кабінету міністрів ліквідована, її функції передано до Секретаріату уряду.

Зокрема, Верховна Рада перепризначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ України. «За» – 271 голос. А Денис Шмигаль став міністром оборони України.