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Світ існуватиме без Росії: Зеленський попередив про наслідки ядерного удару рашистів

Юрій Лящук
glavcom.ua
Світ існуватиме без Росії: Зеленський попередив про наслідки ядерного удару рашистів
Зеленський не розглядає погрози ядерного удару РФ серйозно
фото з відкритих джерел

Росіяни будуть розбиратися в революційних процесах усередині своєї держави

Володимир Зеленський виступив на брифінгу спільно із президенткою Греції Катериною Сакелларопулою. У своїй промові президент попередив про наслідки, які очікують РФ у разі застосування ядерної зброї. Про це повідомляє «Главком».

Президент дав зрозуміти країні-терористу, що Росії більше не існуватиме у разі, якщо вона застосує свою ядерну зброю. За його словами, у такому разі світу, в якому ми живемо, більше не буде.

«Буде інший світ, у якому точно не існуватиме держави, яка застосувала ядерну зброю. І тут питання не в тому, що хтось відповідатиме на ядерні удари, а питання в самій цій державі. Вони не втримають ні своєї держави, ні свої політичні позиції всередині держави. Я думаю, що вони будуть розбиратися в революційних процесах усередині своєї держави», – сказав Зеленський.

Президент заявив, що не розглядає погрози ядерного удару РФ серйозно. Водночас Зеленський зазначив, що російський уряд діє неадекватно, тож складно спрогнозувати їхні майбутні кроки.

Нагадаємо, 1 листопада заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв знову взявся транслювати погрози Кремля про ядерний удар, якщо РФ програє в Україні. За словами поплічника кремлівського диктатора Володимира Путіна, у тезі країн Заходу про те, що Росії не можна дозволити перемогти у війні проти України, існує «проста формальна логіка». 

Нагадаємо, днями президент США Джо Байден назвав заяви російського диктатора Володимира Путіна, який заперечив будь-які наміри застосувати ядерну зброю проти України, доволі небезпечними.

Раніше Сполучені Штати Америки попередили російського президента Володимира Путіна про наслідки, з якими зіткнеться його країна у разі ядерного удару по Україні. 

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Теги: росія ядерна зброя Володимир Зеленський війна

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