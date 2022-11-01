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Путінський посіпака погрожує: РФ застосує ядерну зброю «в случае победы Украины»

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Путінський посіпака погрожує: РФ застосує ядерну зброю «в случае победы Украины»
Російські терористи знову відзначилися ядерними погрозами
фото з відкритих джерел

Пропаганда країни-терористки завела нову пісню: мовляв, «ядерний конфлікт» планує не Росія 

Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв знову взявся транслювати погрози Кремля про ядерний удар, якщо РФ програє в Україні. Про це він написав у Telegram.

За словами поплічника кремлівського диктатора Володимира Путіна, у тезі країн Заходу про те, що Росії не можна дозволити перемогти у війні проти України, існує «проста формальна логіка». 

«Якщо перемагає не Росія, то, мабуть, Україна. Мета України у війні названа київським режимом – повернення всіх територій, що раніше належали їй. Тобто відторгнення їх від Росії. Це загроза існуванню нашої держави та розпад нинішньої Росії. Отже, прямий привід застосування п.19 основ державної політики Російської Федерації у сфері ядерного стримування», – написав Медведєв.

Він натякнув, що буцімто «ядерний конфлікт» планує насправді Захід, а не Росія, яка систематично погрожує цивілізованому світу. 

«Що це, як не пряма провокація світової війни із застосуванням ядерної зброї. Давайте називати речі своїми іменами. Західні країни штовхають світ до глобальної війни. І лише повна та остаточна перемога Росії є гарантією від світового конфлікту», – цинічно додав Медведєв. 

Путінський посіпака погрожує: РФ застосує ядерну зброю «в случае победы Украины» фото 1

Нагадаємо, днями президент США Джо Байден назвав заяви російського диктатора Володимира Путіна, який заперечив будь-які наміри застосувати ядерну зброю проти України, доволі небезпечними.

Раніше Сполучені Штати Америки попередили російського президента Володимира Путіна про наслідки, з якими зіткнеться його країна у разі ядерного удару по Україні. 

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Теги: перемога провокація росія Україна ядерна зброя Дмитро Медведєв

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