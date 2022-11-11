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Татарстану вигідне визнання його незалежності Україною – нардеп

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Татарстану вигідне визнання його незалежності Україною – нардеп
Татарстан має довгу історію національно-визвольних рухів 
фото з відкритих джерел

Україна повинна визнати незалежність Татарстану: на це є кілька причин

Національна еліта Татарстану розуміє користь для них імовірне визнання Україною незалежності республіки. Про це сказав народний депутат України, представник «Слуги народу» Олег Дунда в коментарі для «Главкома».

«Татарстан є однією із небагатьох національних республік російської імперії, в яких живий дух національної культури та самостійності. Більше того, це поділяє національна еліта Татарстану, незважаючи на те що вони говорять публічно на вимогу Москви. Вони розуміють майбутню користь для себе визнання Україною незалежності Татарстану навіть в матеріальному плані», – каже Дунда.

Мовляв, ніхто референдуму за незалежність Татарстану 1992 року не забув, і не міг забути, з урахуванням тих же фактів пригнічення татарської мови і ставлення Москви до татар. 

Нагадаємо, депутати Верховної Ради фракції «Слуга народу» Олег Дунда, Віталій Безгін, Марія Мезенцева, Георгій Мазурашу та фракції «Голос» Юлія Клименко, члени міжфракційного депутатського об'єднання (МДО) «За деколонізацію та демонтаж російської імперії» зареєстрували проєкт постанови про визнання державного суверенітету та незалежності Республіки Татарстан.

Як відомо, 7 жовтня у Верховній Раді було зареєстровано міжфракційне депутатське об'єднання «За деколонізацію та демонтаж російської імперії». Співголовами стали нардепи Олег Дунда та Юлія Клименко. Метою створення МДО є об'єднання та координування спільних зусиль народних депутатів України у сприянні визнанню права на самовизначення народів Російської Федерації та підтримку їх національно-визвольних рухів.

18 жовтня Верховна рада України ухвалила постанову про визнання Чеченської республіки Ічкерія тимчасово окупованою Росією територією. 

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Теги: депутат незалежність Україна

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