«Відбили більше, ніж РФ захопила». Сирський оцінив ситуацію на фронті

Сирський заявив, що взимку ЗСУ ліквідували більше ворожих солдатів, ніж ворог залучив до своїх лав

У лютому цього року Сили оборони відновили контроль над більшою територією, аніж змогли захопити російські військові

За підсумками лютого 2026 року Сили оборони України продемонстрували вражаючий результат на фронті, відновивши контроль над більшою площею територій, аніж вдалося захопити російським окупаційним військам за цей же період. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву у соцмережі головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського.

За даними Сирського, загальні втрати російських загарбників за зиму становлять близько майже 93 тис. військовослужбовців убитими та пораненими.

«У лютому 2026 року, вперше з часу Курської наступальної операції, Сили оборони України відновили контроль над більшою територією, аніж зміг захопити противник», – написав Сирський.

Також Сирський зазначив, що українське військо проводить результативні активні дії на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

«Всупереч багаторазовим реляціям російського керівництва, лише посилюємо контроль над Куп’янськом і скорочуємо в місті «поголів’я» ворожих диверсантів. Ми продовжуємо стримувати ворога в районі Покровсько-Мирноградської агломерації», – заявив Головком.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що війна в Ірані є сигналом для Володимира Путіна про те, чим закінчуються диктатури. Президент зазначив, що події навколо Ірану свідчать про обмежені можливості Росії як союзника. Він підкреслив, що Москва вже продемонструвала нездатність ефективно підтримати режим Башара Асада у Сирії, а нині зосередила основні ресурси на війні проти України.