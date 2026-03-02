Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Відбили більше, ніж РФ захопила». Сирський оцінив ситуацію на фронті

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
«Відбили більше, ніж РФ захопила». Сирський оцінив ситуацію на фронті
Сирський заявив, що взимку ЗСУ ліквідували більше ворожих солдатів, ніж ворог залучив до своїх лав
фото: Головне управління комунікацій ЗСУ

У лютому цього року Сили оборони відновили контроль над більшою територією, аніж змогли захопити російські військові

За підсумками лютого 2026 року Сили оборони України продемонстрували вражаючий результат на фронті, відновивши контроль над більшою площею територій, аніж вдалося захопити російським окупаційним військам за цей же період. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву у соцмережі головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського.

За даними Сирського, загальні втрати російських загарбників за зиму становлять близько  майже 93 тис. військовослужбовців убитими та пораненими.

«У лютому 2026 року, вперше з часу Курської наступальної операції, Сили оборони України відновили контроль над більшою територією, аніж зміг захопити противник», – написав Сирський.

Також Сирський зазначив, що українське військо проводить результативні активні дії на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

«Всупереч багаторазовим реляціям російського керівництва, лише посилюємо контроль над Куп’янськом і скорочуємо в місті «поголів’я» ворожих диверсантів. Ми продовжуємо стримувати ворога в районі Покровсько-Мирноградської агломерації», – заявив Головком.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що війна в Ірані є сигналом для Володимира Путіна про те, чим закінчуються диктатури. Президент зазначив, що події навколо Ірану свідчать про обмежені можливості Росії як союзника. Він підкреслив, що Москва вже продемонструвала нездатність ефективно підтримати режим Башара Асада у Сирії, а нині зосередила основні ресурси на війні проти України.

Читайте також:

Теги: війна Україна росія розвідка окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

«Відбили більше, ніж РФ захопила». Сирський оцінив ситуацію на фронті
«Відбили більше, ніж РФ захопила». Сирський оцінив ситуацію на фронті
Уряд призначив оновлений склад наглядової ради «Нафтогазу»
Уряд призначив оновлений склад наглядової ради «Нафтогазу»
Як війна в Ірані вплине на постачання зброї в Україну? Відповідь Зеленського
Як війна в Ірані вплине на постачання зброї в Україну? Відповідь Зеленського
Мирні перевогори. Зеленський розповів про роль Китаю
Мирні перевогори. Зеленський розповів про роль Китаю
Росія готує удар по системі водопостачання України – Зеленський
Росія готує удар по системі водопостачання України – Зеленський
Зеленський пояснив, що події в Ірані показують Путіну
Зеленський пояснив, що події в Ірані показують Путіну

Новини

МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Сьогодні, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Сьогодні, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Сьогодні, 08:35
В Україні без опадів: погода на 2 березня
Сьогодні, 05:59
Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua