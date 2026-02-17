Головна Країна Події в Україні
Сирський нагородив десантників та штурмовиків (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Сирський нагородив десантників та штурмовиків (фото)
Сирський вручив відзнаки головнокомандувача ЗСУ
фото: Головнокомандувач ЗС України/Facebook

Сирський: Кожна нагорода – це не лише про чин, а й про відповідальність, побратимство, силу духу українського воїна

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час роботи в південній операційній зоні нагородив військовослужбовців штурмових і десантно-штурмових підрозділів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Поспілкувався з воїнами, які працюють на передньому краї, тримають рубежі та звільняють українську землю, діють рішуче і злагоджено, зриваючи плани противника», – йдеться у дописі.

Сирський нагородив десантників та штурмовиків (фото) фото 1
фото: Головнокомандувач ЗС України/Facebook

Сирський зауважив, що вручив відзнаки головнокомандувача ЗСУ за виявлену відвагу, витримку та професійні дії під час виконання бойових завдань.

Сирський нагородив десантників та штурмовиків (фото) фото 2
фото: Головнокомандувач ЗС України/Facebook
Сирський нагородив десантників та штурмовиків (фото) фото 3
фото: Головнокомандувач ЗС України/Facebook

«Кожна нагорода – це не лише про чин, а й про відповідальність, побратимство, силу духу українського воїна. Дякую за службу. Пишаюся кожним і кожною. Слава Україні!», – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

До слова,  29 січня президент Володимир Зеленський відзначив орденами «Золота Зірка» та Хрестами бойових заслуг воїнів Сил безпеки і оборони України. Зокрема, глава держави передав нагороди родинам загиблих Героїв, які удостоєні звання посмертно.

