Зеленський пояснив, що події в Ірані показують Путіну

Президент України про росіян: Як союзники вони нікчемні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна в Ірані є сигналом для Володимира Путіна про те, чим закінчуються диктатури. Про це він зауважив під час онлайн-спілкування з журналістами, передає «Главком».

Президент зазначив, що події навколо Ірану свідчать про обмежені можливості Росії як союзника. Він підкреслив, що Москва вже продемонструвала нездатність ефективно підтримати режим Башара Асада у Сирії, а нині зосередила основні ресурси на війні проти України.

«Так само, на мій погляд, вони й зараз продемонстрували свою слабкість – як союзники вони нікчемні», – наголосив Зеленський.

Глава держави зауважив, що більшість російських ресурсів перебувають на українському фронті. «Те, що відбувається в Ірані – це хороший сигнал, щоб Путін подивився, чим закінчується диктатура», – додав президент.

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів. Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

До слова, начальник Генерального штабу ЦАХАЛу Еяль Замір повідомив про початок наступальної операції проти «Хезболли» на території Лівану. За його словами, ізраїльська армія перейшла до активних дій на північному напрямку і готується до затяжного етапу протистояння.