Мирні перевогори. Зеленський розповів про роль Китаю

Мирні перевогори. Зеленський розповів про роль Китаю
Президент заявив, що Україні важливо залучити Китай до участі в мирних перемовинах
фото: Офіс Президента

Зеленський розповів про розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом після його візиту до Китаю

Участь Китаю, як посередника в перемовинах для досягнення миру в Україні була б доречною, однак поки цієї залученості немає. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайнового спілкування з журналістами, передає «Главком».

Президент зауважив, що для України важливо залучити Китай не у війну, а до процесу її завершення.

«Для нас важливо їх залучити саме не в війну, а саме в припинення війни, яку Путін приніс в Україну. Я думаю, що це в їх силах. В будь-якому випадку щодо постачання деяких видів зброї, подвійного використання речей тощо, на все це може повливати лідер Китаю. Для нас їх участь була би точно непоганою. Поки що їх залученості ми не бачимо», – зазначив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський також розповів про розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, який нещодавно відвідав Китай. Президент зазначив, що канцлер згадав про Україну під час свого візиту. «Безумовно, для мене були важливі деталі його візиту в Китай. Вдячний йому ще раз, він підіймав питання України, розмовляв про це з лідером Китаю. Я сказав нашим дипломатам бути в контакті з китайською стороною», – повідомив глава держави.

Нагадаємо, лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпін під час переговорів із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем заявив про необхідність «однакової участі всіх сторін» у переговорах щодо завершення війни в Україні. Під час обговорення війни в Україні, Сі Цзіньпін висловив принципову позицію Китаю: ключ до пошуку рішення полягає у послідовному діалозі та переговорах.

Теги: війна Китай Володимир Зеленський Фрідріх Мерц переговори

