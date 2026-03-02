Росія готує удар по системі водопостачання України – Зеленський

Президент повідомив про підготовку Росії до нової хвилі тиску на інфраструктуру

Росія готує нову хвилю атак по українській інфраструктурі, зокрема по системі водопостачання. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайнового спілкування з журналістами, передає «Главком».

Глава держави зазначив, що попри енергетичний терор цієї зими Кремлю не вдалося зламати Україну. Водночас, за його словами, Москва готує новий етап тиску. «Так, Росія готує нову хвилю, буде бити по інфраструктурі, логістиці та водопостачанню. Хочуть, щоб у нас були проблеми саме з водою», – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що громади мають зосередитися на підготовці до цього виклику. «Громади повинні зосередитись над цим викликом, а ми зі свого боку повинні діставати більше ракет для протиповітряного боротьби», – сказав він.

Говорячи про переговорний процес, Зеленський заявив, що Україна входить у новий раунд із сильнішої позиції, ніж раніше. «По-перше, ми вже сильніші, бо ми пройшли з вами цю зиму. І Росія розуміє, що енергетер був, але не зламав Україну», – зазначив глава держави.

Президент також повідомив, що підготовлено документ щодо гарантій безпеки між Україною та США. «Передусім, є гарантії безпеки між нами і США. Треба, щоб партнери це підписали. Документ готовий. В такій позиції ми будемо точно виглядати сильніше», – заявив Зеленський.

Також Зеленський заявив, що загострення на Близькому Сході поки не дозволяє точно сказати, чи відбудеться запланована зустріч між Україною, РФ та США в Абу-Дабі. Оновленої інформації щодо місця проведення переговорів наразі немає. Також глава держави розповів про роль Китаю у мирних переговорах.