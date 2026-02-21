Головна Країна Події в Україні
Сирський назвав важливе досягнення ЗСУ у 2025 році

Сирський назвав важливе досягнення ЗСУ у 2025 році
Сирський заперечує, що війна зайшла в глухий кут, посилаючись на регулярні контратаки ЗСУ
фото: lemonde.fr

Сили оборони в даний час виводять з ладу близько 1000-1100 російських військовослужбовців на день, загиблими і пораненими

Попри всю тяжкість ситуації у війні, 2025 рік приніс Україні важливу стратегічну перемогу – під кінець року Росія почала втрачати більше солдатів, ніж встигає вербувати. Як інформує «Главком», про це в інтерв'ю Le Monde розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За словами головкома, 2025 рік став першим за весь час війни, коли «втрати російської армії перевищили рівень набору новобранців».

«Попри те, що в 2025 році їм вдалося мобілізувати і призвати на військову службу 406 000 осіб, їхні загальні втрати, включаючи вбитих і поранених, склали близько 418 000 солдатів», – заявив Сирський.

Він зазначив, що Сили оборони в даний час виводять з ладу близько 1000-1100 російських військовослужбовців на день, загиблими і пораненими.

При цьому Сирський заперечує, що війна зайшла в глухий кут, посилаючись на регулярні контратаки ЗСУ, в результаті яких вдається відбивати назад деякі втрачені території. Серед них місто Куп'янськ, яке російський Генштаб контролює у своїх зведеннях, тоді як в реальності місто на 97% контролюють ЗСУ.

«Війна не зайшла в глухий кут. Війна ведеться у всіх сферах: на суші, в повітрі, на морі. Тепер неможливо говорити тільки про сухопутну війну. Зміна самої суті конфлікту і поява технологічної зброї, такої як дрони, змінили психологію війни. Піхотинець буквально на вагу золота», – говорить головком ЗСУ.

Генерал констатував «стрімке зростання війни економік і технологій», в рамках якої кожна зі сторін щодня використовує близько 6-8 тисяч FPV-дронів, а також сотні розвідувальних безпілотників для наведення вогню і підтримки ситуаційної обізнаності.

Хоча Сирський говорить про певний баланс сил у БпЛА, він визнає перевагу Росії в ударних засобах інших типів – коригованих авіабомбах і ракетах.

Разом із тим, головком акцентує на тому, що Україна теж нарощує нанесення ударів вглиб Росії. За його словами, за минулий рік вдалося вразити 719 цілей в російському глибокому тилу, завдавши збитків на понад 15 мільярдів доларів.

Раніше видання The Times опублікувало похмурий прогноз, у якому йшлося, що війна в Україні зайшла у глухий кут, де жодна зі сторін не здатна здобути рішучої перемоги. Однак зупинити війну також не вдається, оскільки Кремль готовий воювати доти, доки є така можливість.

Теги: росія війна Генштаб Україна втрати Олександр Сирський

