Уряд призначив оновлений склад наглядової ради «Нафтогазу»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Уряд призначив оновлений склад наглядової ради «Нафтогазу»
Наглядова рада «Нафтогазу» складається з шести членів
фото: Юлія Свириденко

Свириденко: Усі новообрані члени наглядової ради є фахівцями з багаторічним досвідом роботи в енергетичному секторі

Уряд призначив оновлений склад наглядової ради НАК «Нафтогаз України» на підставі подання номінаційного комітету. Відбір відбувся з дотриманням повної, відкритої, конкурентної процедури – з урахуванням професійних заслуг кандидатів. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, інформує «Главком».

За словами Свириденко, наглядова рада складається з шести членів.

Незалежні міжнародні члени:

  • Роберт Шлешинський (Польща) – експерт із корпоративного управління та енергетики.
  • Ерік Расмуссен (Данія) – експерт у сфері фінансування енергетики та інфраструктури, зокрема в ЄБРР. Працював над реформою корпоративного управління державних підприємств України, зокрема в НАК «Нафтогаз України».
  • Данкан Найтінгейл (Канада) – фахівець спеціалізується на операційному управлінні видобуванням і розвитку енергетичних активів. Очолював наглядову раду ПАТ «Укрнафта», зокрема впроваджував практики ОЕСР.
  • Тор Мартін Анфіннсен (Норвегія) – обіймав керівні посади в норвезькому енергетичному гіганті Equinor. Як чинний член наглядової ради НАК «Нафтогаз України», експерт забезпечує безперервність управління та впровадження європейських стандартів.

Представники держави в наглядовій раді:

  • Анна Артеменко – заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.
  • Костянтин Мар’євич – державний секретар Кабінету Міністрів України (переобраний член ради).

«Паралельно завершуємо оновлення наглядових рад всієї енергетичної галузі – «Центренерго», «Українські розподільні мережі», «Укренерго», «Укргідроенерго», «Оператор ГТС України» та інших», – додала Свириденко.

Нагадаємо, конкурс на посади членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України» було оголошено у листопаді 2025 року. Очікувалося, що новий склад наглядової ради НАК «Нафтогаз України» буде сформований до 20 січня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що «Нафтогаз» пропонує кілька проєктів, які можуть стати першими в рамках угоди про ресурси з США. Голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький повідомив, що компанія запропонувала десять проєктів, спрямованих на видобуток і енергоефективність.

До слова, генеральним директором АТ «Укргазвидобування» став Юрій Ткачук. 26 грудня 2025 року нового керівника колективу компанії представив очільник «Нафтогазу» Сергій Корецький.  

Теги: Нафтогаз України уряд Юлія Свириденко

