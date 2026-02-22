Головна Країна Події в Україні
Сирський розповів, як вдалося зірвати масштабний наступ Росії

glavcom.ua
За словами Сирського, 2025 року у Кремлі поставили завдання перед окупаційної армією захопити весь Донбас
фото з відкритих джерел

Російській окупаційній армії 2025 року не вдалося виконати завдання, які поставило військово-політичне керівництво держави-агресорки

Росія торік підготувалася до масштабної наступальної операції, але командуванню українських збройних сил вдалося зірвати плани ворога. Як інформує «Главком», головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю Le Monde пояснив, завдяки чому це вдалося зробити.

За словами Сирського, 2025 року у Кремлі поставили завдання перед окупаційної армією захопити весь Донбас, території в Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях, а також створити буферну зону в Харківській та Сумській областях.

Сирський зазначив, що ворогу не вдалося цього зробити з двох причин.

Перша – стосується дій української армії на кордоні Росії, хоча вони й не були такими помітними як 2024 року.

«Ми провели дві наступальні операції на російській території, у березні-квітні в Бєлгородській області, а потім у травні-червні в Курській області. Це дозволило нам змусити ворога передислокувати свої сили. Він не зміг розпочати наступальну операцію, яку планував на весну», – пояснив головком ЗСУ.

Друга причина полягає у провалі планів російської армії на південно-східній частині фронту.

«У серпні [2025 року] ворог розпочав наступ вздовж напрямку Добропілля, намагаючись оточити агломерацію Покровськ-Мирноград. Розгорнувши групу морської піхоти, він планував розпочати наступ у напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей», – пояснює генерал.

Сирський зауважив, що ворог просунувся тоді досить глибоко.

«Щоб зірвати їхні плани, ми розпочали контрнаступ вздовж напрямку Добропілля. Передові частини російської 51-ї армії опинилися практично в оточенні. Щоб запобігти їхньому знищенню, вона передислокувала свою морську піхоту на цей напрямок, де вона загрузла в боях, які тривають і донині», – зауважив головком ЗСУ.

Переможні заяви Москви про захоплення двох міст – Куп’янська та Покровська, викликають в генерала іронічну посмішку.

«Попри заяви генерала Герасимова та самого Путіна, 97% Куп’янська наразі перебуває під контролем українських військ. У Покровську ситуація складніша, але місто не впало. Ворог намагається захопити місто вже дев’ятнадцять місяців. Він кинув усі свої сили на штурм Покровська, але нам вдалося зберегти контроль над північною частиною та стабілізувати ситуацію на заході», – запевнив він.

Нагадаємо, попри всю тяжкість ситуації у війні, 2025 рік приніс Україні важливу стратегічну перемогу – під кінець року Росія почала втрачати більше солдатів, ніж встигає вербувати.

Раніше видання The Times опублікувало похмурий прогноз, у якому йшлося, що війна в Україні зайшла у глухий кут, де жодна зі сторін не здатна здобути рішучої перемоги. Однак зупинити війну також не вдається, оскільки Кремль готовий воювати доти, доки є така можливість.

