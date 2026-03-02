Головна Країна Політика
search button user button menu button

Як війна в Ірані вплине на постачання зброї в Україну? Відповідь Зеленського

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Як війна в Ірані вплине на постачання зброї в Україну? Відповідь Зеленського
Президент розповів про можливі наслідки продовження бойових дій в Ірані
фото: Офіс президента

На думку глави держави, ще зарано робити висновки стосовно наслідків конфлікту в Ірані для України

Війна в Ірані поки що не вплинула на постачання зброї в Україну. Однак продовження загострення конфлікту може мати наслідки для поновлення озброєння України. Про це розповів Володимир Зеленський та пояснив, що робитиме Україна в разі проблем із постачанням зброї. Як повідомляє «Главком», глава держави поділився цим під час онлайнового спілкування з журналістами. 

За словами Зеленського, наразі проблем із постачанням зброї через конфлікт в Ірані для України немає. «Поки що ми не бачимо цього впливу. Поки що ті постачання, на які ми розраховували, вони не зменшились, але пройшла доба. Тому поки що зарано робити висновки», – пояснив Зеленський.

Однак президент зауважив, що тривале продовження бойових дій в Ірані дійсно матиме вплив на постачання зброї. У такому випадку Україна активно працюватиме над власним виробництвом зброї. 

«В будь-якому випадку, якщо будуть довгі бойові дії в Близькому Сході, безумовно це буде впливати на постачання. Я впевнений в цьому. Але ми будемо робити все, щоб не було зупинено фінансування наше вітчизняне, і тоді наше вітчизняне виробництво буде працювати на повну», – зазначив президент.

Очільник держави додав, що головною умовою для забезпечення України зброєю – є збереження фінансування. «Сьогодні ми працюємо саме над тим, щоб 90 мільярдів не були заблоковані. Ви знаєте, що угорці цим займаються, але ми працюємо над тим, щоб вирішити це питання», – зауважив Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про запровадження «негайного надзвичайного стану» на всій території країни та заявив про початок превентивних ударів по Ірану для усунення прямих загроз національній безпеці.  Згодом стало відомо, що щонайменше 133 мирних жителів загинули в Ірані та 200 отримали поранення внаслідок спільних американо-ізраїльських ударів по країні. 

Читайте також:

Теги: зброя Іран війна Володимир Зеленський Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Зеленського, він упевнений, що Росія після війни докладе максимум зусиль, аби Україна не вступила до ЄС
Вступ України в ЄС у 2027 році? Вимога Зеленського спровокувала «вибух» Орбана
13 лютого, 07:05
Атака на нафтобазу в Росії, інтерв'ю Зеленського: головне за ніч
Атака на нафтобазу в Росії, інтерв'ю Зеленського: головне за ніч
19 лютого, 05:49
Чи піде Трамп на війну з Іраном всупереч волі американців? Аналіз CNN
Чи піде Трамп на війну з Іраном всупереч волі американців? Аналіз CNN
20 лютого, 01:45
Прощання зі знищеним окупантом відбулося 8 лютого 2026 року у Нижньому Новгороді
ЗСУ на фронті ліквідували майстра спорту Росії з кікбоксингу
9 лютого, 09:35
Олександр Красіков був фанатом «Динамо» і представник фанатського колективу HTF
Фанати загребського «Динамо» вшанували полеглого захисника України (фото)
14 лютого, 20:02
Прикордонним з Росією країнам дозволили використати фонди ЄС як кредитні гарантії
Брюссель запропонував підтримати прикордонні з РФ регіони
18 лютого, 19:04
У Брюсселі заявили про ризик дестабілізації в регіоні
Євросоюз закликав США утриматися від удару по Ірану і дати шанс дипломатії
19 лютого, 18:14
Береговий ракетний комплекс «Бастіон»
Сили оборони накрили район зосередження ракетних комплексів ворога в Криму
23 лютого, 12:46
Зірка українських серіалів втратила єдиного сина на війні
Зірка українських серіалів втратила єдиного сина на війні
Вчора, 07:50

Політика

Уряд призначив оновлений склад наглядової ради «Нафтогазу»
Уряд призначив оновлений склад наглядової ради «Нафтогазу»
Як війна в Ірані вплине на постачання зброї в Україну? Відповідь Зеленського
Як війна в Ірані вплине на постачання зброї в Україну? Відповідь Зеленського
Мирні перевогори. Зеленський розповів про роль Китаю
Мирні перевогори. Зеленський розповів про роль Китаю
Росія готує удар по системі водопостачання України – Зеленський
Росія готує удар по системі водопостачання України – Зеленський
Зеленський пояснив, що події в Ірані показують Путіну
Зеленський пояснив, що події в Ірані показують Путіну
Чи зірве загострення на Близькому Сході переговори в Абу Дабі. Відповідь Зеленського
Чи зірве загострення на Близькому Сході переговори в Абу Дабі. Відповідь Зеленського

Новини

ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Сьогодні, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Сьогодні, 08:35
В Україні без опадів: погода на 2 березня
Сьогодні, 05:59
Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
28 лютого, 05:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua