Як війна в Ірані вплине на постачання зброї в Україну? Відповідь Зеленського

На думку глави держави, ще зарано робити висновки стосовно наслідків конфлікту в Ірані для України

Війна в Ірані поки що не вплинула на постачання зброї в Україну. Однак продовження загострення конфлікту може мати наслідки для поновлення озброєння України. Про це розповів Володимир Зеленський та пояснив, що робитиме Україна в разі проблем із постачанням зброї. Як повідомляє «Главком», глава держави поділився цим під час онлайнового спілкування з журналістами.

За словами Зеленського, наразі проблем із постачанням зброї через конфлікт в Ірані для України немає. «Поки що ми не бачимо цього впливу. Поки що ті постачання, на які ми розраховували, вони не зменшились, але пройшла доба. Тому поки що зарано робити висновки», – пояснив Зеленський.

Однак президент зауважив, що тривале продовження бойових дій в Ірані дійсно матиме вплив на постачання зброї. У такому випадку Україна активно працюватиме над власним виробництвом зброї.

«В будь-якому випадку, якщо будуть довгі бойові дії в Близькому Сході, безумовно це буде впливати на постачання. Я впевнений в цьому. Але ми будемо робити все, щоб не було зупинено фінансування наше вітчизняне, і тоді наше вітчизняне виробництво буде працювати на повну», – зазначив президент.

Очільник держави додав, що головною умовою для забезпечення України зброєю – є збереження фінансування. «Сьогодні ми працюємо саме над тим, щоб 90 мільярдів не були заблоковані. Ви знаєте, що угорці цим займаються, але ми працюємо над тим, щоб вирішити це питання», – зауважив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про запровадження «негайного надзвичайного стану» на всій території країни та заявив про початок превентивних ударів по Ірану для усунення прямих загроз національній безпеці. Згодом стало відомо, що щонайменше 133 мирних жителів загинули в Ірані та 200 отримали поранення внаслідок спільних американо-ізраїльських ударів по країні.